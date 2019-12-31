【回顧展望－三千攻防】企業盈利升＋增量資金，Ａ股明年穩中有升

《經濟通通訊社記者楊英傑、林雯婕３１日報道》進入２０２０年，中國經濟增速將持續放

緩似乎已成為市場共識，但對於Ａ股市場，無論是中資機構還是外資機構都預期，在企業估值修

復、資金的持續流入的作用下，Ａ股明年將穩中有升。

摩根士丹利發布的報告認為，明年中美貿易談判的不確定性將較今年有所減緩，同時中國經

濟刺激政策將更有效地傳導，因此預期明年上半年中國經濟增長６％，明年底達到６﹒１％。在

明年中國ＧＤＰ持穩、美元大概率貶值以及全球主要央行實行寬鬆政策的背景下，資本將回流新

興市場。而經過今年的資本外流，當前全球投資者對中國的持倉已跌到了比較低的水平，預計明

年增配的空間小幅打開。

高盛在２０２０年展望中亦有提及，儘管經濟存在下行壓力，但企業盈利增速將是驅動股價

更重要的動力。高盛預計在產業整合持續、融資成本下降的雙重因素作用下，明年Ａ股企業盈利

增速為１０％，因此估算明年ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００回報率分別為１２％和６％，目標

點位分別為９０和４２００。高盛對中國Ａ股持「標配」的中性觀點，相對更看好ＭＳＣＩ中國

指數。



＊長線資金入市將成為明年關鍵＊



長線資金入市將成為明年Ａ股升勢的關鍵。在監管層對長期資金入市的堅定政策支持下，安

信證券指，銀行理財和社保有望成為Ａ股長期資金配置的新增來源。保險、銀行理財資金加大權

益投資，再加上居民的配置需求推動的公募基金發行規模增長，安信預計Ａ股明年有望迎來超過

１２０００億元人民幣以上的增量資金。而海外資金方面，Ａ股未來在ＭＳＣＩ的納入因子將從

２０１９年的２０％進一步提升至１００％。因此，外資進入Ａ股還有４倍以上的增長空間，當

前外資入華還只是開始。

然而，市場對於Ａ股是否能夠有效吸引大量外資仍然存疑。交銀國際研究部主管洪灝就撰文

指，自２０１０年以來，中國股市已經變成了一個零和遊戲，即交易員試圖從交易對手身上賺錢

，而非投資於不斷成長的公司利潤。這樣一來，值得大量外資流入的可投資企業其實是有限的。



＊譚朗蔚：國家穩股高於穩匯，滬指穩中向好先望３０５０＊



富昌證券聯席董事譚朗蔚接受《經濟通通訊社》訪問時預測，Ａ股來年將偏向穩中向好，不

過基於滬指始終未能攻破３０５０點心理關口，投資者應先觀望該點位，未來若升破該關口則再

上望３２００點。若日後中美貿易戰再生變，發生股匯雙跌的情況，譚認為內地將優先穩定股市

，而匯市居其次，因人民幣匯價適當貶值亦對中國經濟有好處。

譚朗蔚認為來年基建會頻頻上馬保ＧＤＰ，看好Ａ股的固投、水泥、重卡板塊，另外看好手

機設備股及部分銷售業績佳的內房股。



＊晶片、人工智能、５Ｇ應用成為明年配置主線＊



翻看報告，各機構對於明年Ａ股的配置主題幾乎都集中於５Ｇ、晶片、人工智能、醫藥、消

費電子等。其實不難看出，在中美貿易爭端的紛擾下，中國為應對美方在高科技領域的衝擊，就

必須將一些依賴海外技術的產業變為「自主可控」，即核心技術、關鍵零部件、各類軟件全都國

產化，不受制於其他人。其中最重要的就是信息技術（晶片、操作系統）、生物醫藥、高端製造

等戰略新興產業。

興業證券報告指，看好進口替代和５Ｇ相關的產業鏈的細分領域，包括產業鏈的網絡基礎，

５Ｇ網絡設備、網絡部件、５Ｇ終端等；產業鏈的核心硬件，半導體設備、鋰電設備、激光精密

加工、機器人等；產業鏈的關鍵應用，雲計算、自主可控、新能源車等。高盛亦表示，青睞周期

、消費類板塊，且相對價值股，更偏好成長股。同時，持續關注的關鍵主題是５Ｇ、新經濟、估

值仍較便宜的消費龍頭以及地產。

安信證券亦表示看好５Ｇ產業，認為隨著５Ｇ網絡的逐步鋪開，手機廠商明年將集中推出主

力機型，性能更成熟而價格將更為親民，加上運營商發力推廣，２０２０年有望迎來５Ｇ手機換

機潮。

