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即市新聞

31/12/2019 09:09

【聚焦數據】中國１２月非製造業ＰＭＩ放緩至５３﹒５，遜預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１２月非製造業商務活動指數５３﹒５％，
比上月回落０﹒９個百分點，遜於市場預期的５４﹒２％，非製造業總體保持擴張態勢。
　　１２月，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒４％，雖然較上月小幅回落０﹒３個百分點，但仍高
於年均值０﹒３個百分點，顯示中國企業生產經營活動總體保持平穩擴張態勢。構成綜合ＰＭＩ
產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為５３﹒２％和５３﹒５％，環比一升
一落。

＊地產業商務活動指數於收縮區間＊

　　分行業看，服務業商務活動指數為５３％，比上月回落０﹒５個百分點。從行業大類看，鐵
路運輸業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、金融業、租賃及
商務服務業等行業商務活動指數位於５５％以上，業務活動較為活躍；批發業、房地產業等行業
商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為５６﹒７％，比上月回落２﹒９個百分點，
繼續保持較高景氣水平。
　　新訂單指數為５０﹒４％，比上月回落０﹒９個百分點，位於臨界點之上。分行業看，服務
業新訂單指數為５０﹒０％，比上月回落０﹒５個百分點；建築業新訂單指數為５２﹒９％，比
上月回落３﹒１個百分點。

＊統計局解讀：非製造業續擴張，建築業指數重返高位＊

　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，１２月份非製造業總體保持擴張態
勢。服務業保持較快增長。服務業商務活動指數為５３％，比上月回落０﹒５個百分點，但高於
去年同期。建築業增速有所回落。建築業商務活動指數和新訂單指數５６﹒７％和５２﹒９％，
分別比上月回落２﹒９和３﹒１個百分點。隨著天氣逐漸轉冷以及「兩節」臨近，建築業總體呈
現季節性回落，但受基礎設施建設項目加快落地等因素影響，土木工程建築業新簽訂的工程合同
量增長明顯，生產比較活躍。（ｃａ）

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