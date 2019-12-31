【數據解讀】統計局：製造業ＰＭＩ續兩個月擴張，供需兩端較活躍

《經濟通通訊社３１日專訊》內地製造業維持擴張水平，１２月製造業ＰＭＩ與上月持平，

為５０﹒２％，連續兩個月位於５０盛衰分界線以上。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，１２月製造業延續上月擴張態勢，

景氣穩中有升。本月製造業ＰＭＩ主要特點：

一是生產繼續加快，需求保持擴張。受傳統節假日臨近等因素影響，製造業供需兩端較為活

躍。生產指數為５３﹒２％，比上月上升０﹒６個百分點。新訂單指數為５１﹒２％，比上月微

落０﹒１個百分點，已連續兩個月高於臨界點。為滿足生產需要，企業采購意願增強，采購量指

數為５１﹒３％，環比上升０﹒３個百分點。

二是進出口狀況改善，國外訂單明顯增長，原材料進口繼續回暖。新出口訂單指數為

５０﹒３％，高於上月１﹒５個百分點，自２０１８年６月以來首次升至擴張區間；進口指數為

４９﹒９％，環比上升０﹒１個百分點，連續兩個月回升。

三是供需狀況有所改善，價格指數雙雙回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為

５１﹒８％和４９﹒２％，分別比上月回升２﹒８和１﹒９個百分點，為３個月以來高點，其中

主要原材料購進價格指數升至擴張區間。

四是轉型升級持續推進，新興產業增勢良好。從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業和

消費品行業ＰＭＩ為５２﹒８％、５１﹒３％和５１﹒４％，分別高於製造業總體２﹒６、

１﹒１和１﹒２個百分點，連續３個月位於擴張區間，且景氣水平連續上升。（ｃａ）

