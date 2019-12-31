【ＦＯＣＵＳ】Ｂｙｅｂｙｅ　２０１９，勇迎下個新十年

【ＦＯＣＵＳ】２０１９來到最後一日，這一年，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）領銜亞洲最受分析師厚愛的上市公司，坐遊船巡遊亞洲最長河流之一的湄公河成

為旅行大熱，名不見經傳的「蜜雪冰城」跑贏喜茶成為內地下沉市場規模第一的奶茶店……

面對中美貿戰踩下剎車、聯儲棄鷹重啟擴表、全球經濟企穩多過衰退，２０２０即將開啟的

下個新十年，有何大趨勢或新萌芽值得留意？本欄試梳理一二，祝讀者人人新年進步。



＊德國政經黑天鵝＊



走過凶險震盪又絕處逢生的一年，從各機構發表的２０２０ Ｏｕｔｌｏｏｋ標題－－高盛

的「Ａ ｂｒｅａｋ ｉｎ ｔｈｅ ｃｌｏｕｄｓ」、野村的「Ｎｏｔ ｙｅｔ

ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｏｄｓ」、富國的「Ａ ｃａｌｌ ｆｏｒ

ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ」、安盛的「Ｆｒａｇｉｌｅ ２０２０ ｖｉｓｉｏｎ」、黑石的「Ｔ

ｅｓｔｉｎｇ ｌｉｍｉｔｓ」、領航的「Ｔｈｅ ｎｅｗ ａｇｅ ｏｆ

ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ」……已可預見來年續挑戰重重。

美國史上最長的擴張周期仍未見尾、中國誓在決勝之年力保兩個「翻一番」目標、日本作為

奧運東道國料牽動龐大商機，２０２０最麻煩的國家可能不是中美日，反倒是歐洲最大經濟體德

國。

儘管德國第三季ＧＤＰ錄微增０﹒１％，驚險避過陷入技術性衰退，但其最新工業生產值大

遜市場預期萎縮１﹒７％，加上總理默克爾坐鎮的基民聯（ＣＤＵ）與社民黨（ＳＰＤ）等組成

的執政大聯盟搖搖欲墜，２０２１大選隨時遭極右翼趁虛而入，來年歐洲大陸乃至環球經濟的最

大震源恐從英國轉移至德國，並分分鐘拖累歐元表現。



＊中國基建２﹒０＊



回看中國，去年表現全球包尾的Ａ股，２０１９年雖大漲逾兩成，惟滬指來到收官之日仍未

能企穩三千大關；不過，與宏觀經濟關聯度最低的豬肉股、ＴＭＴ板塊、「吃藥喝酒」概念卻賺

得盆滿缽滿。

展望來年，儘管坊間充斥一片Ａ股因放水減息、基建修護、製造業補庫存等將迎長牛慢牛之

聲，但人口老齡化其勢難擋，加上經常帳戶盈餘佔ＧＤＰ比例續趨向零（首三季

１﹒３％），除非有外資持續大規模流入，否則恐難改變市場零和博弈。

面對相比２０１９恐賺錢更難的２０２０年，找尋業績標青的新科技賦能製造業及低估值的

行業龍頭外，不可錯過下一個十年中國的基建２﹒０時代－－移動支付、物流╱冷鏈、智慧醫療

╱交通╱農業、雲計算等，或能發現滄海遺珠或彎道超車的下一個ＢＡＴ。

看看通訊巨擘華為，其輪值董事長徐直軍最新將「生存下來」稱作２０２０年第一優先，見

賢思齊，無論來年是衝出層雲還是困在叢林，謹記保持韌性、勇迎挑戰。

