【回顧展望】２０１９忘不了（一）

《經濟通通訊社３１日專訊》２０１９年即將畫上句號。香港在這一年陷入「回歸以來最嚴

峻複雜的一年」－－反修例風暴硝煙未盡，中美貿易戰暗湧猶在；逾２００萬港人借區議會選舉

作出「政治公投」，惟港府上下仍舊是「解藥」欠奉。

４月企上三萬關的恆指，下半年在本地經濟技術性衰退，及聯儲停減息、再量寬的好淡消息

中載浮載沉；另有「巨無霸」阿里（０９９８８）回歸、香江ｉｃｏｎ國泰（００２９３）折翼

、藍籌港鐵（０００６６）是非不斷，加上大漲小回的樓價，或許無人敢誇口自己這一年舒坦開

懷。



＊港府強推修例，激發５０年最動盪風暴＊



６月溽暑，本港爆發一場因反對修訂《逃犯條例》而起的大型社會運動，浪潮猶如深水炸彈

，歷時逾半年至今仍餘波未了。反修例風暴被指是本港六七暴動以來最動盪的社會風暴，亦是九

七年以來最嚴峻的管治危機，不僅拖累香港旅遊及零售業表現，更引發美國政府簽署《香港人權

與民主法案》，重新審視香港貿易特殊地位資格。

港人陳同佳在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎，保安局今年２月建議修訂《逃犯條例》和《刑事事

宜相互法律協助條例》，容許「一次性」移交逃犯至無長期協議的地區，包括中國內地。事件觸

動港人神經，激發６月先後出現兩次大規模遊行示威（民陣數字為１０３萬及２００萬人，警方

數字則為２４萬及３３﹒８萬人）。特首林鄭月娥最初堅持修例，至６月中決定暫緩，９月４日

才宣布正式撤回修訂。

半年以來，激進示威者不斷將行動升級，包圍警總、衝擊立法會和中聯辦，發起「三罷」，

癱瘓全港交通，而港鐵設施、中資機構及支持修例的「藍店」屢遭破壞；警方亦以武力還擊，全

力「止暴制亂」，港府多次呼籲市民與暴徒割席，１０月更引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，

但１１月高院裁定《禁蒙面法》違憲，上訴庭１２月拒絕政府暫緩令申請，法例失效。



＊半年拘六千人學生佔四成，共發１﹒６萬枚催淚彈＊



警民衝突武力升級，這邊廂有年輕人被實彈槍傷、科大學生周梓樂離奇墮樓身亡；那邊廂也

有警員在衝突期間被割頸及中箭受傷，民間也不時發生「私了」事件。然而，政府卻愈顯得無力

無策。至１１月，中大、理大分別上演烽火山城和理大圍城；前者「二號橋衝突」當日，警方即

使用２３３０枚催淚彈。大學校園淪為戰場，不單多間院校相繼取消畢業禮，甚至要改為網上授

課，提早結束上學期，更有內地生集體「撤離」。

在半年間（６月９日至１２月９日），全港共爆發逾９００宗示威，６０２２人遭警方拘捕

，年齡介乎１１至８４歲，當中近四成（２３９３人）為學生；同期，警方共使用１﹒６萬枚催

淚彈、１萬發橡膠子彈、２０００發布袋彈、約１８５０發海綿彈。截至１２月６日，警方投訴

警察課一共收到超過１３００宗投訴。

雖然示威者一直堅持「五大訴求，缺一不可」，但林鄭政府只允撤回修例一項，政府亦拒絕

成立獨立調查委員會，僅同意成立獨立檢討委員會，認為涉及警方的投訴，應交由監警會處理即

可。

不過獲監警會邀請參與審視工作的５名國際專家卻於本月１１日發聲明指，監警會在獨立調

查權方面有「明顯不足」，因缺乏調查權，專家組無法繼續支持審視工作，集體決定「正式退出

」（ｆｏｒｍａｌｌｙ ｓｔａｎｄ ａｓｉｄｅ）。監警會主席梁定邦稱專家並非請辭，指他

們是完成「階段性工作」，監警會仍會如期１月提交陳述資料的報告。



＊２９４萬人投票，區議會選舉泛民大勝＊



反修例風波遲遲未能平息，但未有官員被問責下台，１１月初國家主席習近平仍力挺特首林

鄭月娥，充分肯定其工作。不過，民間對於特區政府的不滿，卻訴諸於１１月２４日的區議會選

舉，當日投票率高達７１﹒２％，創歷史新高，逾２９４萬投票人數令各投票站大打蛇餅。

今次區選變相成為政治公投，泛民以３８５席大比數擊敗建制派的５９席，奪１７區議會控

制權，包攬各區的正副主席，勢將特首選委會１１７張選委票收歸囊中，成為大贏家；而獲得

９１席的民主黨更取代民建聯成為第一大黨，形勢大逆轉。

民建聯今屆派出１８１人出戰，惟只取得２１個議席，主席李慧琼向中委會提出辭任黨主席

被挽留，而派出２８人參選的新民黨更全軍覆沒。事後林鄭發表聲明表示，特區政府尊重是次選

舉結果，留意到不少人指出結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，政府一定會虛心聆聽

市民的意見，並認真反思；她並對建制派候選人表示歉意。



＊零售餐飲旅業陷寒冬，四輪措施助紓困＊



史無前例的反修例風波，令訪港旅客截至１１月錄連跌５個月，其中上月按年大跌５６％，

為沙士以來單月最慘淡。遊客大減，加上本地社會氣氛，零售業不論在銷售額還是在就業率上，

首當其衝「見血」，不少零售商均透過放無薪假、關閉門店等措施節流。而本港一連串由反修例

引起的示威活動，引起多國憂慮本港的現狀，提升對本港的旅遊警示，導致旅遊業亦引發危機。

面對零售業及旅遊業處於市道下滑的陰霾下，加上中美貿易戰等因素影響，國際貨幣基金組

織ＩＭＦ下調２０１９年港ＧＤＰ至收縮１﹒９％。財政司司長陳茂波表示，料今年經濟增長錄

得負１﹒３％，而零售數據於第三季按年下跌１９﹒５％，預計本財政年度會轉盈為虧，導致

１５年以來首次錄得財政赤字，港府續推出共四輪經濟紓困措施，以助中小企及受影響的行業走

過寒冬。

紓困措施中，首輪措施將於２０２０年２月推出，主要包括寬減薪俸稅、個人入息稅、利得

稅等，預計開支４２９億；次輪於８月推出，主要包括豁免政府收費１２個月，注資中小企推廣

基金等，預計開支１９１億；第三輪包括對運輸業、旅遊業等行業提供補貼，以及減免政府產業

５０％租金，預計開支２０億；第四輪則包括減免非住宅用戶的水費、電費及差餉，有需要人士

亦可申請分期交稅，開支涉及超過４０億元。（ｚｚ）

