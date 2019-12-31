【回顧展望】２０１９忘不了（二）

《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易戰由２０１８年「打」到２０１９年，主導了香港，

甚至是全球市場的起伏。



＊中美達首階段協議，人幣穿７列操縱國＊



若從去年３月華府啟動「３０１調查」起計算，此場本質是地球村老大、老二「國運」之爭

的中美貿易戰，已擾攘逾１８個月，期間打打停停，全球股市跟隨上上落落。

自去年底「習特會」雙方約定啟動為期９０日經貿談判休兵，今年５月因美國總統特朗普一

條預告重啟對華加徵關稅的推文再燃戰火。進入８月，因不滿中國對美國農產品的購買進程，美

國宣布對餘下價值３０００億美元的所有中國輸美商品徵收１５％關稅，其中約１２００億美元

商品於９月１日生效，餘下約１５６０億定於１２月１５日生效。

中國為對沖負面影響，除關稅反制外，８月５日，人民幣棄守７算大關；同日，美國財政部

時隔２５年再將中國列入「匯率操縱國」；８月８日，北京逾１１年來首次將中間價歷史性地設

於７算下方（７﹒００３９）；９月３日，報全年最低的７﹒０８８４。以今日對比２０１８年

最後一個交易日的６﹒８６３２計，累跌１１３０點子或１﹒６４％。

９月雙方重啟談判，過程一波三折。本月１３日，中美趕在關稅升級「死線」前不到４８小

時宣布達成第一階段貿易協議，內容包括中國未來兩年每年購買４００億－５００億美元農產品

，美方對１２００億美元中國貨的關稅稅率減半至７﹒５％等，如無意外，兩國料於下月在華盛

頓正式簽署。



＊５Ｇ闊步向前，華為風波未止＊



關稅戰之外，華府６月將華為及７０家關聯企業列入出口管制實體名單，除非獲美政府批准

，否則美國企業不能向華為等公司提供產品或技術；此後美國商務部三度將華為的實體名單禁令

延長９０天。１１月，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）再通過禁止華為參與聯邦補貼資金項目的

決定，華為就此向美國法院提交起訴書，請求法院認定ＦＣＣ上述決定違反美國憲法和《聯邦行

政程序法》。

不過，封殺並未擊垮華為。今年首三季，公司實現銷售收入６１０８億人民幣，按年增長

２４﹒４％；華為創始人任正非預計，２０２０年收入增幅料在１０％，更直言已經做好美國永

遠不撤銷實體清單的心理準備。

事實上，內地５Ｇ市場需求巨大，預計明年５Ｇ商用總投資額將達９０００億元；而香港通

訊事務管理局辦公室今年已完成３﹒３吉赫、３﹒５吉赫、４﹒９吉赫５Ｇ頻譜拍賣，中國移動

香港、香港電訊（０６８２３）、和記及數碼通（００３１５）都各自投得心儀５Ｇ頻譜，料最

快明年次季推出相應數據網絡服務計劃。



＊恆指全年波幅５千點，Ａ場科創板出世＊



２０１９年港股走勢如同過山車，先是１月至４月因中美短暫蜜月期整整反彈四千點，高見

３０２８０點；５月特朗普突反面，加上６月爆發的反修例政治風暴愈演愈烈，有指資金撤離香

港，恆指單單８月就急轉直下２０５３點；進入１２月，中美突達首階段協議，恆指於月中三連

升彈逾１２００點，惟於約２８５００點開始止步。總結１２月整月恆指升１８４３點或７％，

今日２０１９最後交易日以２８１８９點收爐，埋單總結全年升２３４４點或９﹒０７％，高低

波幅５３８３點；國指今年亦漲１０４３點或１０﹒３１％，高低波幅２１４９點。

Ａ股市場全年走勢亦緊貼中美貿易戰發展，去年重挫２４﹒６％的上證綜指年初由２５００

點樓下起步，首季１３周中合共有１２周上升，並於４月中攀上３２８８點的年內高位；隨著兩

國於年中撕破臉，５月６日單日暴瀉５﹒６％。儘管如此，即使是８月初人民幣匯率貶穿７算，

滬指最低也只是去到２７３４點，比起去年低位仍高出一大截。滬指今日最終以３０５０﹒１２

點收市，不但收復三千關，更刷新８個月新高，按年升幅逾２２％，其中股王貴州茅台

（滬：６００５１９）按年上漲整整１倍。

今年Ａ股更動作多多，７月２２日上交所科創板啟動交易，首批２５家公司平均漲幅１４０

％，惟此後上市個股賺錢效應不再，甚至有「破發」個案。就在上周六（２８日），全國人大常

委會通過新修改的證券法，明確全面推行註冊制；大幅增加違反證券法的處罰力度；增設投資者

保護章節等，新法將於２０２０年３月１日起施行。分析認為，降低門檻將幫助中國眾多的科技

初創企業成功。



＊豬價飛天通脹逼５，中小銀企爆雷不斷＊



去年８月初內地首次發現非洲豬瘟疫情，不足一年已蔓延全國所有省份，豬肉奇貨可居，百

姓叫苦連天。從去年５、６月份的每公斤１５元樓下，內地１６省市瘦肉型白條豬肉出廠價一路

上行，並於１０月底升至階段性高點５３元以上；進入１１月，價格突連跌五周，惟隨著元旦新

春臨近，再有反彈勢頭，出廠價最新報４４元，同比漲逾１４３％。

為平抑市場，中央儲備凍豬肉本月１２日啟動第四批投放交易，規模達４萬噸，超過９月時

的３萬噸。「豬通脹」影響下，內地１１月ＣＰＩ同比漲幅高至４﹒５％，創２０１２年１月以

來近８年新高。中性情景下，ＣＰＩ春節前出現跳升，破５％的概率較大，甚至不排除破６％的

可能；春節後ＣＰＩ可能逐步回落，但仍要在４％附近停留兩個季度左右。

除了豬的問題令人頭痛，中企違約率再創新高，及中小型銀行資產黑洞，亦令國內金融體系

備受考驗。今年５月，內蒙古包頭市一間普通城商行包商銀行突爆嚴重信用風險，轉而由兩大國

家級金融機構人民銀行和銀保監實行接管，為近２０年來首次，其後交予建行（００９３９）託

管。此後，錦州銀行（００４１６）亦要先後由工行（０１３９８）、信達（０１３５９）及長

城資產管理入股以注資打救。

踏入１２月，位於山東的大型地區性商業銀行恆豐銀行同獲國資搭救，中央匯金、山東省政

府等擬出資１０００億元認購其非公開發行股份。（ｚｚ）

