【回顧展望】２０１９忘不了（三）

《經濟通通訊社３１日專訊》隨著美國聯儲局今年７月開始調低利率，本港１０月底亦迎來

十一年來首次減息。不過龍頭匯豐銀行表明，因香港存息已近零息，即使美國再次降息，本港亦

再無進一步減息的空間。



＊美聯儲年內減息三次，港銀１１年首跟隨＊



面對環球經濟多項不明朗因素，聯儲局今年先在７月３１日宣布減息四分一厘，聯邦基金利

率區間降至２至２﹒２５厘，聯儲局對上一次減息已是２００８年１２月。其後局方再於９月中

及１０月底宣布減息，分別減息四分一厘。年內３次減息後，聯邦基金利率最新為１﹒５至

１﹒７５厘。

聯儲局在１０月底宣布減息後，一直沒有跟隨減息的香港銀行亦開始行動。匯豐率先宣布，

下調最優惠利率（Ｐ）八分一厘，至５厘，是１１年以來首次減息。匯豐指，調整利率主要是考

慮到美國減息，以及本地和國際市場的宏觀經濟環境，相信此舉將會有助紓緩本地企業的經營壓

力。同日，另外兩間發鈔銀行渣打及中銀香港（０２３８８）也宣布減Ｐ八分一厘。

另一方面，出任金管局總裁達１０年的陳德霖於１０月１日任期屆滿後退休，由余偉文出任

新任金管局總裁。余偉文是局內最資深的副總裁，負責儲備管理、對外事務及研究事務。



＊匯控國泰人事動盪，范寧僅年半即辭任＊



今年多間大企業的高層都出現人事變動。２０１８年２月才上任的匯控（００００５）行政

總裁范寧，突然在今年８月集團公布中期業績當日宣布辭職，任期僅約一年半。由時任環球工商

金融行政總裁祈耀年擔任臨時行政總裁，直至委任繼任人選為止。

市場對於范寧離任有多番揣測，包括他與主席杜嘉祺作風不同而出現矛盾，亦有指員工不滿

其領導方式，更有傳匯控為逃脫洗錢和違反制裁法案等的處罰，而在其他案件配合當局調查，導

致華為副董事長孟晚舟在加拿大被扣押。而在范寧辭職的消息公布後一星期內，匯豐大中華區行

政總裁黃碧娟亦宣布呈辭。

至１２月９日，匯控又公布多名高管變動，包括繆思成（Ｍａｒｃ Ｍｏｓｅｓ）退任集團

執行董事及集團風險管理總監職務，由批發市場及信貸風險管理主管郭珮瑛（Ｐａｍ Ｋａｕｒ

）接任風險管理總監，安思明（Ｓａｍｉｒ Ａｓｓａｆ）將退任環球銀行及資本市場行政總裁

，調任企業及金融機構業務主席等。

匯控之外，本港航空公司龍頭國泰航空（００２９３）管理層亦出現巨震，５名常務董事中

，一個月內有３人宣布離任。政府６月份時修訂逃犯條例，引發社會出現一連串社會運動，民航

局８月份對國泰發重大航空安全風險警示，並要求國泰上交機組人員名單。國泰其後辭退一名被

控暴動罪的機師、一名涉密的機師，以及兩名地勤人員。董事局及後宣布，何杲辭任行政總裁，

盧家培辭任顧客及商務總裁職務及常務董事。不足一個月後，公司９月初再公布，主席史樂山於

１１月初退休。



＊放寬按保樓價升２％，收回土地終亮劍＊



特首林鄭月娥於１２月中上京述職，國家主席習近平及國務院總理李克強齊點題「深層次矛

盾問」；而從北京到禮賓府，都將樓價過高歸咎於社會撕裂的「元兇」之一。

林鄭於今年《施政報告》即以大篇幅主打房策，其中以放寬首置客按揭保險計劃的樓價上限

最惹外界議論。

新政將申請九成按揭貸款樓價上限由４００萬元提升至８００萬元；申請八成按揭樓價上限

則由６００萬元提升至１０００萬元。在新按保措施下，樓市迅速由冷轉熱，據土地註冊處數據

顯示，１１月樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄６７０１宗按月升３２％。

不過，本港社會氣氛未見明顯改善，最新中原城市領先指數ＣＣＬ報１７７﹒７１點，錄３９周

新低，令ＣＣＬ今年全年升幅收窄至１﹒８４％。

為協助市民「上車」，政府除從樓按入手之外，亦在供應量上加大力度。繼「煥然懿居」後

，政府計劃推出第二個港人首置上車盤，選址將坐落於觀塘安達臣道用地，預期提供１０００個

首置單位。同時，明年將預售１﹒２萬個居屋和「綠置居」單位，並會進一步增加「白居二」配

額。此外，亦會建議房委會以市價二折、加快出售現時「租者置其屋計劃」屋邨中約４﹒２萬個

未售單位。

另外，今份《施政報告》另一重點亦落在政府將引用《收回土地條例》收回三類私人土地，

改劃為公營房屋，包括優先檢視１６０公頃具發展潛力的新界棕地，並預計未來五年將收回逾

４００公頃棕地。至於「土地共享先導計劃」亦落實相關細節，規定至少７０％的新增總樓面面

積需作公營房屋或「首置」發展，擬於明年首季接受申請。

值得注意是，備受爭議的「明日大嶼」人工島填海工程未有暫緩計劃。發展局局長黃偉綸強

調，政府從來無放棄「明日大嶼」，未來會做更多溝通工作，包括搭建平台對話，讓不同專業人

士及青年共同構建。



＊沙中線醜聞疊加反修例，港鐵兩發盈警＊



港鐵（０００６６）今年可謂「內外交困」，沙中線一而再、再而三延遲通車，新任主席歐

陽伯權臨危受命，又遇上反修例風波，乘客驟減，站內設施屢遭破壞，港鐵年內兩度發盈警。

港鐵沙中線工程醜聞愈揭愈多，先是紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道以及紅磡列車停放

處的工程記錄不完整，其後又被發現會展站「檢查及測量申請表格」（ＲＩＳＣ Ｆｏｒｍ）紀

錄不齊全。運房局預計，屯馬線全線將於２０２１年開通，而港鐵就紅磡站擴建部分，及南北走

廊月台層板展開的工程預料明年年中完成。至於紅磡至金鐘過海段，則因東鐵線設施由１０月起

屢受破壞而進行緊急維修，估計需延至２０２２年首季方能通車。

沙中線工程醜聞纏身，港鐵高層問責難免，歐陽伯權自今年３月７日起獲委任為港鐵非執行

董事和主席，任期兩年半，接替時任主席馬時亨，而時任常務總監－車務及中國內地物業及執行

總監會成員金澤培亦由今年４月１日起獲委任為行政總裁及董事局成員等，接替時任行政總裁梁

國權。

沙中線工程項目一直問題多多，除了多番超支外，亦牽涉到禮頓和中科的官司，港鐵於７月

１８罕有地發出盈利預警，撥備２０億元，以支付紅磡事件所產生的費用，以及與分階段啟用屯

馬線相關的若干費用。

沙中線醜聞未止，反修例風波又起，隨著６月反修例運動開始，示威活動愈演愈烈，市民發

起罷搭港鐵，車站更接連成為「裝修」的目標。１２月５日，港鐵再發盈警指，今年７－１１月

港鐵乘客量較去年同期減少１４﹒２％，加上需要維修或更換被損毀和破壞的車站及設施，及港

鐵在提升鐵路設施的人手和保安水平方面產生的其他費用，對本年度香港經常性業務的淨利潤帶

來負面財務影響合共約１６億元。（ｚｚ）

