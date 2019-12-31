【回顧展望】２０１９忘不了（四）

《經濟通通訊社３１日專訊》雖然受困於多項不確定因素，但今年新股市場依然熱鬧，繼全

球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢＩｎ Ｂｅｖ）分拆百威亞太（０１８７６）在港上市後，內

地科網巨企阿里巴巴（０９９８８）亦告回歸在港第二上市，而阿里快速納入恆生綜合指數後，

投資者便對阿里何時納入北水買貨名單及晉身恆指成分股（染藍）時間表，翹首以待。恆指公司

行政總裁關永盛表示，將在明年１月就同股不同權公司及二次上市公司納入恆指，進行市場諮詢

，預料首季可完成諮詢，並於明年５月公布結果。



＊阿里回歸集資千億，成分股新玩法待揭＊



今年下半年，本港有三隻新股備受熱捧。其中，百威亞太一度於７月中宣布押後上市，其後

公司將澳洲業務出售並把集資額削近半，約兩個月後捲土重來，其股價在１０月創下３２﹒６５

元歷史高位，較招股價２７元升逾兩成。之後另一隻曾在６月招股後煞停上市的亞太區最大物流

地產運營商ＥＳＲ（０１８２１），亦於１０月再度招股，首掛較招股價飆高逾７％。

１１月，港股便迎來重磅新股阿里，此乃阿里巴巴網絡於２０１２年私有化後，再次回歸港

股，集資千億元，成為香港史上第三大ＩＰＯ。股價最多較上市價升１６﹒４％至２０４﹒８元

。阿里於１２月６日收市後獲納入恆生綜指，但要成為北水買貨名單，仍要等待中證監批准。

港交所去年修改上市規則，引入同股不同權和第二上市架構，但目前以這種模式上市的公司

並未能加入恆指。然而，三隻同股不同權的股份中，阿里、美團點評（０３６９０）及小米集團

（０１８１０）的市值及成交額都不容忽視。三者市值分別約達４５１９９億元、５９５３億元

及２５５６億元，實力有資格問鼎藍籌。



＊港交所三年戰略計劃，收購倫交所觸礁＊



港交所（００３８８）今年２月底公布《戰略規劃２０１９－２０２１》，提出未來三年的

戰略目標。集團新願景是成為國際領先的亞洲時區交易所，連接中國與世界。計劃三大重點為立

足中國、連接全球及擁抱科技。港交所相信新的戰略計劃將有助提升港交所的國際競爭力，鞏固

香港作為國際金融中心的地位。

港交所９月１１日收市後宣布，已向倫交所提出併購建議，作價２８６８億元，溢價

２２﹒９％，但倫交所需要放棄收購財經數據公司Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ。行政總裁李小加指，今

次併購計劃符知三年戰略計劃的「立足中國、連接全球」。

不過，這段「世紀聯姻」卻未能修成正果，港交所１０月初決定放棄收購倫交所，儘管該所

已與眾多監管機構以及大量的倫交所股東接洽，確信兩大交易所聯姻的戰略價值和巨大潛力，但

卻未能說服倫交所管理層認同聯姻的願景，因此最後不得不忍痛放棄。李小加指，雖然收購未果

，但是愈來愈清晰地看到三年戰略規劃和發展藍圖是正確的，連接中國與世界的決心不會變。

在收購倫交所失敗後，市場再傳出港交所有意加入西班牙交易所的競購戰。



＊西九誕逆市新地王，新地４２２億落注＊



新鴻基地產（０００１６）以４２２﹒３２億元獨資投得西九龍高鐵站商業地，創出香港史

上最貴地王紀錄。新地主席郭炳聯直指，中標項目對新地及香港而言皆意義非凡，相信落成後可

以為新地提供穩定而可觀的租金收入，進一步強化集團的長遠發展。不過，這幅「巨無霸」商業

地，雖然地價創新高，但已較年初估值逾千億元相距甚遠，而每方呎樓面地價只有１３３４５元

，僅屬截標時市場預計下限水平。

郭炳聯透露，新地計劃將地皮發展為全新地標的綜合商業項目，提供逾８００萬平方呎甲級

寫字樓、約３００萬平方呎零售及文娛設施，以及五星級酒店。項目料會與毗鄰的環球貿易廣場

（ＩＣＣ）發揮協同效應，新地亦有意邀請其他長線策略性投資者參與發展。

高鐵站商業地面積約６４﹒３萬平方呎，最高可建樓面約３１６﹒５萬呎，今年初推出時估

值一度高達逾１４００億元，但隨著中美貿易戰遲遲未見解決，加上本港政局持續惡化，市場對

該地皮估值已愈看愈淡，最低估計只得３１６﹒５億元，較高峰時期暴跌逾７７％，甚至認為有

流標風險。

事實上，受貿易戰及本地社會不穩內外夾擊下，今年商業地皮亦屢屢流標收場，當中以高銀

金融（００５３０）於５月以逾１１１億元奪啟德舊跑道區商業地後突然褪軚最為矚目，而該地

皮於９月重推時最終亦告流標。



＊「四叔」退休，長和九倉中遠結盟葵青＊



人稱「四叔」的恆基地產（０００１２）創辦人李兆基於５月股東會後正式退休，退任恆地

主席及總經理，只保留董事一職，意味香港地產四大家族第一代掌門人都已進行世代更替。而恆

基系逾５０００億的商業王國交由其兩名兒子李家傑及李家誠接管，出任聯席主席兼總經理。

四叔形容兩個兒子已做到１００分；其中李家傑將接管內地事務，李家誠主力負責香港業務

。李家誠指，父親教曉他們兩兄弟做生意要「以小博大」，亦需「四兩撥千斤」。

事實上，自四叔退下火線後，由李家誠打骰的香港市場動作轉趨積極，包括借出錦田江夏圍

面積４２﹒８萬平方呎的棕地予政府興建過渡房屋；早前亦夥拍中海外（００６８８）及嘉華國

際（００１７３）以１５９﹒５億元奪得啟德住宅地等。

另邊廂，早已由首富李嘉誠長子李澤鉅「揸弗」的長和系，其旗下和記港口信託今年１月宣

布與九倉（００００４）旗下現代貨箱碼頭、中遠海運（０１９１９）組成「香港海港聯盟」，

以有效管理及經營位於葵青的八個碼頭，合共２３個泊位。

不過，該項目合作卻來惹來物流業不滿，指巨頭聯手會形成行業壟斷而失去競爭；而和記港

口首三季吞吐量不升反跌，９月更被剔出新加坡海峽時報指數。



＊港航財困險遭釘牌，海航售快運予國泰＊



港航２０１８年已發生股東權鬥及欠債事件，今年再陷入安全和財困風波。市場擔心港航未

能償還一筆今年１月２０日到期的５﹒５億美元債券，刺激該批債券孳息率一度飆升至

７１７﹒５６８厘，其後國開行出手相助才了事。不過，４月份，港航兩大股東海航

（滬：６００２２１）及鍾國頌發生內鬥，鬧出「雙主席」及搶文件等風波，事件弄上法庭，法

院批下臨時禁制令，至７月撤案，禁制令解除。

今年５月，港航被發現在４日內共有八班往東京成田國際機場航機有零件掉失，累計共涉及

１９件零件。事件驚動外國民航管理當局，本港民航處亦表示會非常嚴肅跟進事件。

下半年反修例事件，拖累旅遊航空業，港航需要延遲向員工發放１１月薪金，又削減營運規

模及調整航點班次，２０２０年２月起將停辦天津、溫哥華及胡志明市航班，又暫停提供機上娛

樂系統服務。空運牌照局見事態嚴重，一度召見港航管理層，提醒港航需在限期內確保能夠注入

當局訂定的資金，並維持現金至合理水平，否則不排除撤銷或暫時撤銷其牌照。

傳聞中的「白武士」唐英年澄清不會參與港航交易，同時，海航獲董事會同意申請共４０億

人民幣銀團貸款，挽救港航，空運牌照局於１２月７日決定暫時不對港航作進一步的行動，但將

繼續密切跟進港航的整體營運狀況。

另邊廂，港航母公司海航早於今年３月就宣布以總代價４９﹒３億元，向國泰航空出售旗下

廉航公司香港快運，為其出售資產止血再添新例。分析指，收購完成後，國泰在香港的市佔率將

提升至８４％。（ｚｚ）

