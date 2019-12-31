《匯市縱橫－蕭啟洪》「脫歐」棋局有變，英鎊看高一線？

《匯市縱橫》當兩國博奕時就像下一局棋，要步步為營，披荊斬棘，樹立遠大目標，走的每

一步都是為最終的成功作鋪墊。若走錯一步卻有可能成為整局棋子失敗的關鍵。而每一個棋局未

捉到最後一刻，誰勝誰負仍是未知之數，未知妳何曾試過在取勝前一刻會被對方的卒子打敗呢？



自英國保守黨在大選中取得壓倒性勝利，打破了長期的政治僵局，意味著未來政府要推行的

協議或議案通過的阻力將大大減少；同時亦增加了英國首相約翰遜與歐盟商討「脫歐」過渡性協

議的籌碼，因此近日他有意逼使英歐在２０２０年１２月前達成貿易協議，最終能否奏效則要視

乎英國和歐盟之間的政治博奕了。值得留意的是，儘管政府決策權增強並不能排除無協議「脫歐

」，但是大家都會明白到這一結果對雙方而言都是有害無益，所以無協議「脫歐」只能充當一種

威脅策略而並不會真正出現。而只要英國與歐盟達成協議，這次就不會出現之前協議屢被英國國

內議會否決的情況。



展望未來，英鎊是否可重拾升軌呢？假設未來約翰遜能逐步勾劃出英國「脫歐」清晰的路線

圖，或可減少動搖企業對新投資的信心，以及削弱經濟增長和市場氛圍。再加上現時美元的弱勢

亦有助英鎊在明年初的表現，主要因為全球部分地區經濟回升；但全年而言，未至於擴大到至踏

入熊市的地步。有鑒於目前美國經濟前景尚可，預計明年美聯儲的貨幣政策將會按兵不動；隨著

中美今年年尾達成首階段貿易協議，兩國經濟表現可望得到改善；縱使來年美國經濟可能放緩，

但美國經濟相對世界其他地區為好，故預料將繼續跑贏大市，有助美元於年底時仍會偏向上行。



然而，英鎊最近的連番走跌，回吐之前一周英國首相約翰遜贏得大選後錄得的全部漲幅，反

映了市場對英國能否於限期前與歐盟達成貿易協議的擔憂升溫，預計未來１２個月，市場情緒仍

會較容易受「脫歐」言論衝擊，繼而影響英鎊人氣。也許，大家可能要如下棋至一兵一卒時，等

待有確實的協議後，英鎊才能展現較明顯的上升趨勢。故此，英鎊波幅大的格局預期將於

２０２０年將會繼續維持下去，隨時可以在一兩周之內，看見英鎊兌美元的上落波幅達２００至

３００點子。展望本周，周三（１日）是元旦日，全球主要金融市場休息，周五（３日）美國聯

儲局公布上月議息紀錄。同時，中美兩國將公布關於製造業的數據，將會是市場焦點。最後，筆

者祝願各位讀者，來年新年快樂，心想事成，股匯亨通！



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



英鎊：本前建議候高於１﹒３３５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３０５０，止蝕１﹒３５００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

