《ＥＴＦ導航－陸頴詩》２０２０年全球經濟增長料進一步放緩

《ＥＴＦ導航》雖然中美貿易談判達成首階段協議，但長遠仍然存在變數，加上全球政策環

境不確定性增加，料將持續影響商業投資和環球貿易。領航在最新發布的２０２０年經濟及投資

展望指出，明年全球經濟增長預料將進一步放緩。在不確定性充斥的新時代下，對需求將造成負

面影響，長遠不利於供應，導致經濟增長減弱。

根據領航投資策略及研究部的分析，美國於２０２０年經濟增長率將下跌至約１％，低於過

往趨勢水平，但相信可避免出現技術性衰退。中國亦面對同樣情況，今年經濟增長已達不到６％

的目標增長率，２０２０年可能會放緩至５﹒８％，低於趨勢水平。鑑於工業貿易對英國經濟的

重要性及受脫歐相關的不確定性所拖累，歐元區經濟料將持續放緩，並可能會徘徊在約１％的疲

弱水平。



＊全球通脹或保持溫和＊



受到一系列結構性因素影響（如科技進步及全球化問題），令物價向下，加上產品及勞工市

場似乎未能應對失業率下跌及產能使用率上升的情況，近年多個主要央行未能達成通脹目標。我

們預期，由於該等長期因素持續，且在現時經濟下滑的情況下產出缺口擴大，通脹或保持溫和。

此外，美國聯儲局核心通脹指標將維持低於２％的政策目標，通脹最高只達２％水平。同樣地，

歐元區及日本的通脹亦有較大機會低於央行的目標。



＊全球貨幣政策變得更寬鬆＊



在經濟增長展望轉弱及通脹持續低於目標水平的情況下，今年全球多家央行從以往實際及預

期的緊縮政策，轉為推行額外刺激措施。一如預期，聯儲局１２月維持息率不變，總結全年至今

已減息７５個基點，我們預期聯儲局於２０２０年底前將進一步降低聯邦基金利率２５至５０個

基點。歐洲央行已進一步降低其政策利率至負水平，減息１０個基點至－０﹒５％。於２０２０

年，我們預期歐洲央行將維持政策大致不變，風險傾向於透過額外減息或擴大央行的量化寬鬆計

劃，進一步推行寬鬆政策。



＊投資者應如何應對經濟放緩＊



隨著全球經濟增長於２０２０年進一步放緩，基於政策不確定性加劇、周期後段風險及估值

偏高，投資者應預期金融市場更容易波動。優質固定收益資產預期只錄得正數的名義回報，料繼

續在投資組合中發揮分散風險效用。全球股票市場方面，我們對其短期展望仍然保持審慎，而股

票及其他高增值資產價格可能會大幅回落，與其於正常市場環境相比，回落機會更大。

我們預期，未來十年回報只會輕微上升。受到政策息率持續向下、不同年期的孳息曲線下跌

，以及企業債券息差收窄的影響，固定收益回報展望已進一步轉弱。由於自２０１８年初以來，

企業盈利增長超出市場價格回報，令股票估值稍微轉佳，大部分主要市場的股市前景較去年略為

改善。

對於美元投資者來說，全球固定收益的年化回報率料於１﹒５％至２﹒５％之間，略低於去

年預計的２﹒５％至３﹒５％區間。另一方面，對於美元投資者來說，預期未來十年全球股市每

年的回報率約為５％至７％，略高於我們去年的預測，因估值較為合理。

在充滿不確定性的環境下，投資者必須專注於自己可控制的部分。隨著經濟衰退可能性增加

，我們建議投資者明年繼續保持長線紀律，維持全球多元化分散投資，以及實行低成本的策略，

以降低宏觀經濟衝擊對投資組合回報的影響。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

