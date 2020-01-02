《股壇解碼－戴名》美聯儲息口決定一切；頤海國際行人止步

《股壇解碼》去年（１９年）美聯儲在市場完全沒有預兆的情況下降息，回顧前年（１８年

）底的ＦＯＭＣ會議上帶給市場的訊息是去年會加息兩次，去年初市場還在揣測美聯儲加不加息

，由於隨後市場情況急轉直下而演變成美聯儲會不會降息？最終結果是美聯儲降息３次，並且帶

給市場的訊息是今年（２０年）不會加息，但市場更普遍預期美聯儲今年將會降息最少兩次，投

資者要留意的是美國經濟今年很有可能出現觸發美聯儲加息的條件，其一是美國的通脹升溫，其

二是美國與其他國家的貿易衝突緩和從而推動經濟加速，在中美貿易談判有機會出現轉機的情況

下，美國經濟有望在第二季開始再次攀升，加息的苦日子隨時會再次降臨，投資者不宜過分樂觀

，道指短期的牛熊分水線仍然定在２８３５０點的位置。



＊功虧一簣＊



台灣總統大選在即，蔡英文的支持度受香港事件影響而大幅飆升，支持率從年中的大幅落後

到近期反超韓國瑜，當中可說是峰迴路轉，亦可以說是親中和親美陣營的對決。假若韓國瑜當選

，國民黨在政策上更傾向和中國合作，若果由蔡英文當選則剛好相反，台灣有可能更傾向與美國

走在一起，台海局勢將更趨緊張，間接成為亞太區除朝鮮以外的另一隻黑天鵝。



＊曲線救市＊



上周本文提到央行在未來一段時間會下調ＭＬＦ（中期借貸便利）利率或者透過其他工具釋

放流動性，言猶在耳，央行便宣布自３月１日起房貸利率將以ＬＰＲ利率為標準，而ＬＰＲ利率

是由ＭＬＦ利率加點子形成，而且利率以後要每年調整一次，可以預期貸款利率將更加市場化，

這個改變將直接影響到國民可支配收入的多少，由於未來數年的利率走勢會是下行的居多，相信

中央是希望透過ＬＰＲ利率來釋放市場部分的消費力，然後以內需消費帶動經濟，面對消費意欲

減退所帶來的負面影響，相信成效將會很微。



＊牛去熊來＊



上周恆指一如所料借勢上試２８３００點位置先擊破部分熊證重倉區，由於臨近期指結算加

上月底假期偏多，期指轉倉活動基本在上星期完成，相信期指在本周仍然會在高位橫行，真正的

回調預期將在下周出現，由於熊證重貨區有上移跡象，預期本周恆指會上試２８５８０點附近，

維持恆指下跌底目標２５５００點。



＊股票簡評＊



頤海國際（０１５７９）主要從事研發、生產和銷售複合調味料，當中以火鍋底料，火鍋蘸

料和中式複合調味料為主。業務包括製造和向關聯方客戶（包括海底撈集團（０６８６２）及其

聯屬公司）和協力廠商客戶（如經銷商、餐飲服務供應商和網購等等）銷售複合調味料。集團目

前是中國領先的複合調味料生產商，主要專注於火鍋調味料市場。按２０１５年銷售總額計，頤

海國際是中國最大的中高端火鍋底料調味料生產商，佔據超過３０％的市場佔有率，根據

Ｆｒｏｓｔ ＆ Ｓｕｌｌｉｖａｎ的資料，集團是唯一一家專注於快速增長的中高端市場的火

鍋調味料生產商，頤海國際作為海底撈的唯一一家火鍋底料供應商，集團業務收入（截至

２０１９年６月３０日）的４２﹒５％均來自關聯方海底撈。



在股權結構中顯示海底撈的實際控制人張勇和配偶共持有頤海國際股權約３６％，而頤海國

際的執行董事施永宏和配偶也同時大量持有海底撈的股權，這也說明了為何集團能成為海底撈火

鍋底料的唯一供應商。集團的收入主要由四部分組成，火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食

產品和其他收入，分別佔總收入約６６％、１２％、２０％和２％。由於頤海國際的業務過於依

賴火鍋調味料，而客戶方面也過份依賴海底撈這單一客戶，近年在國內市場受到日辰股份（滬：

６０３７５５）的挑戰，對方已成功開拓了多個主流連鎖巨頭，當中包括味千（００５３８），

呷哺呷哺（００５２０）和小南國（０３６６６）等等，業務上大有直接挑戰頤海國際的走勢。

加上海底撈的口味沒甚麼特點，贏的只是服務，加上國內消費走下坡，可以預期海底撈給予頤海

國際的訂單很有可能出現倒退，最後影響到集團的業績。雖然現時股價的ＰＥ十分高，由於貨源

有歸邊的跡象，相信大幅度回調的可能性比較低，投資者可趁現價減持，待股價在３５元附近再

考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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