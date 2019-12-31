【修例風暴】報道指警方將部署逾６千名警察應對元旦期間抗議活動

《經濟通通訊社３１日專訊》有傳媒報道，警方將部署超過６０００名警察，應對新年元旦

期間的抗議活動。

《南華早報》引述消息報道，警方「將採取果斷和提前行動，來防止激進分子聚集在購物中

心，破壞商店、擾亂食客和破壞食肆」。元旦當天亦將部署約３０００名警察應對可能出現的抗

議遊行。

社交媒體上有人已召集除夕夜在商場中集會，包括銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城，隨後轉

移到西九龍、中環蘭桂坊和灣仔會展。（ｓｋ）（ｚｚ）

