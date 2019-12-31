港鐵：今晚８時起尖沙咀╱尖東、中環及銅鑼灣站將實施客流管制

《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，由於預計有較多乘客於尖沙咀

╱尖東、中環及銅鑼灣站附近地區慶祝除夕，今晚８時起，有關車站將實施客流管理措施，個別

出入口只可出╱入站或在有需要時暫時關閉。請留意職員指示或車站資訊。

港鐵會繼續監察情況，並與相關政府部門進行風險評估，因應實際情況調整列車及車站服務

，以保障乘客、員工及鐵路營運安全。港鐵提醒乘客預早計劃行程及留意最新車務安排。

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