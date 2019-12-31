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即市新聞

31/12/2019 13:08

【交通消息】元旦中環至銅鑼灣部分道路封路，９２條巴士線改道

　　《經濟通通訊社３１日專訊》運輸署今日提醒市民，為配合明日（１日）舉行的公眾遊行，
港島會分階段實施特別交通及運輸安排。有關的特別交通及運輸安排主要包括：中環至銅鑼灣部
分地段封路，以及行經受影響地區的９２條巴士線及１４條專線小巴路線需要臨時改道行走，以
及一條專線小巴路線及一條巴士路線需要暫停服務。此外，介乎糖水道至畢打街的電車服務會暫
停服務。
　　運輸署指，明天由下午約１時半起，銅鑼灣購物區附近一帶的道路（如糖街、記利佐治街等
）會封閉；由下午約２時起，維多利亞公園至灣仔附近一帶的道路（如高士威道（西行）、怡和
街（西行）及軒尼詩道（西行）會封閉；及由下午約３時半起，金鐘至中環附近一帶的道路（如
金鐘道（西行）、介乎畢打街至金鐘道之間的一段德輔道中）會封閉。
　　另外，因應受影響地區實施的廣泛封路措施，運輸署預計港島北一帶（包括銅鑼灣、灣仔、
金鐘、中環及東區走廊附近），以及香港仔隧道和海底隧道的交通將會顯著擠塞。駕駛人士前往
受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。
　　運輸署提醒市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路和渡輪服務，如非必要，應避免駕車前
往受影響或擠塞的地區，特別是天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶。（ｃｌ）

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