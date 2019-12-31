【修例風暴】警方慈雲山檢獲危險易燃物品，料可製成逾百枚汽油彈

《經濟通通訊社３１日專訊》警方下午就檢獲危險品會見傳媒，指在慈雲山檢獲大量危險易

燃物品，包括６桶汽油及５１個空玻璃樽。相信是製作汽油彈的原材料，可製成超過１００枚汽

油彈，可能在今明兩天公眾活動中使用，目的是製造恐慌及混亂。

東九龍警區重案組總督察王爾威表示，針對激進暴力示威者的犯罪行為，警察總部刑事部今

晨展開拘捕行動，透過調查被捕人所得，知悉有人在慈雲山沙田坳道一帶，儲存大量危險易燃物

品，由於事件仍在調查中，不便透露被捕人士的背景及人數等行動細節。（ｃｌ）（ｚｚ）

