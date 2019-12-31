【企業盈警】美圖料年度經營業務虧損降到３億至３﹒５億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》美圖公司（０１３５７）公布，預期截至今年１２月３１日止

年度持續經營業務淨虧損介乎約３﹒０５億元（人民幣．下同）至３﹒５１億元，較去年同期虧

損減少約４２﹒８％至３４﹒１％。

該集團指，虧損減少主因今年最後一個季度經調整後淨利潤約１５００萬至２１００萬元之

間，而今年度持續經營業務經調整淨虧損介乎約１．９億元至１．９６億元之間，較去年同期減

少約７７．３％至７６．６％。



＊毛利和毛利率齊大增＊



此外，該集團指，毛利和毛利率較去年同期均大增，因在線廣告業務收入增長，通過針對內

地高消費大客戶廣告主特定需求提供的全面營銷解決方案，令從每個內地大客戶廣告主所獲平均

收入增加，而美圖應用軟件受惠於拍賣算法優化提高ｅＣＰＭ（每千次廣告展示的收入）和填充

率，令程序化廣告收入增長。至於互聯網增值服務今年收入下降，因付費訂閱收入增長無法完全

抵消直播收入下降，但付費訂閱毛利率更高，令該服務毛利大增，特別是在第四季度增長加快，

加上帶寬成本和內容監控費用等成本下降。

該集團續指，銷售和營銷費用特別是推廣費用大減，因減少透過付費下載和大型營銷活動獲

取用戶，而且完成費用優化計劃減少研發及管理等費用，預期截至年底開支減少的影響將更顯著

。但處置投資收益減少將抵銷部分有利因素。該集團預期於明年３月３１日或以前公布業績。（

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