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31/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒４億人幣，買工行建行沽舜宇中金

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美股上周五（２７日）延續升勢，本地方面財政司司長陳茂波
周末在網誌撰文稱，本港經濟料繼續呈現負增長，政府帳目預計１５年以來首次「見紅」，港股
周一靠穩高開２５點報２８２５０點後，一度倒跌最多６０點報２８１６５點。然而，重磅股友
邦（０１２９９）續漲，加上本地地產股上揚，帶動港股由跌轉升，上午最多升１９３點，見全
日最高位２８４１８點再創逾５個月高。港股下午靠穩，最終收報２８３１９，升９３點或升
０﹒３３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒４億元人民幣減少近四成。北水淨買入最多的個股依次
是工行（０１３９８）、建行（００９３９）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是舜宇
（０２３８２）、中金（０３９０８）、神華（０１０８８）。
　　主板成交７６７﹒６３億元增加２﹒４５％，其中港股通成交１４７﹒４億元，佔總成交
１９﹒２％。

＊ＬＰＲ換錨改革，內銀股偏軟惟北水力買＊

　　人行３月起存量貸款換錨ＬＰＲ，並沒有如市場預期般降準，令內銀股全線向下，惟當中工
行及建行獲北水看好，分別淨買入２﹒４億元及１﹒９億元。工行收報５﹒９７元軟０﹒５％。
建行收報６﹒７５元跌０﹒１５％。
　　小米副董事長林斌將４００萬股Ｂ股轉至家族基金，全日回吐１﹒４８％，報１０﹒６４元
。惟北水力撐小米，淨買入近１﹒８億元。
　　手機設備股昨日（３０日）見沽壓，當中舜宇跌０﹒６６％，報１３５﹒７元，北水亦從中
淨沽出近３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．４０　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．９４　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．７５　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１．５５　
　　中國建材（０３３２３）　　　　　　１．３６　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－３．８０　
　　中金公司（０３９０８）　　　　　－１．３８　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．５５　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．２６　
　　廣發証券（０１７７６）　　　　　－０．２０　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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