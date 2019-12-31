《日入而息》政府下季推三住宅地涉１８５０伙，港股全年升９％

《今天重點》﹡政府明年首季推三幅住宅地，涉１８５０伙；黃偉綸稱私人房屋供應達全年

目標九成，明年推啟德地；對明年首季推售啟德商業用地相當有信心；美聯

測量表示安達臣道項目或受大型發展商青睞；美聯物業指港府賣地計劃供應

連跌兩年，創十年新低

﹡差估署１１月住宅租金指數跌０﹒７７％，連跌三個月；差估署樓價指數終

止五連跌，１１月按月升１﹒８％

﹡中國１２月非製造業ＰＭＩ放緩至５３﹒５，遜預期；統計局表示製造業

ＰＭＩ續兩個月擴張，供需兩端較活躍



《即日市況》﹡大除夕港股半日市跌１２９點，以２８１８９作結



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３３％創八個月高，全年累漲逾２２％



《美元匯價》﹡美元兌日圓如穿１０８﹒２，走勢將不理想；歐元最新報１﹒１２１４╱

１６，日圓最新報１０８﹒５３╱５４



《公司資訊》﹡台州水務（０１５４２）下半年供水量具正面影響

﹡赤子城（０９９１１）成今年超購王，劉春河稱非常感謝香港市場

﹡中金公司（０３９０８）執行長畢明建辭任，由投行業務負責人黃朝暉接任

﹡中國海洋捕撈（０８０４７）擬改名為「中國海洋集團發展」

﹡中國糖果（０８１８２）今日起取消上市地位

﹡中銀航空租賃（０２５８８）購１８架空巴Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機

﹡天譽置業（０００５９）擬斥８﹒８億元人民幣收購珠海地產及股東借款

﹡君實生物（０１８７７）與石藥（０１０９３）終止共同開發乳腺癌藥品

﹡阿里巴巴（０９９８８）與中國一汽戰略合作，攜手打造智能網聯汽車

﹡港鐵（０００６６）今晚８時起尖沙咀╱尖東、中環及銅鑼灣站將實施客流

管制；港鐵１１月總乘客量按月升１﹒７％，周日平均乘客量創７年低

﹡壇金礦業（００６２１）附屬委任中國中冶進行黃金項目工程，涉資逾５億

美元

﹡環球通証（０８１９２）擬近３１２萬元售租賃節能空調業務

﹡聯想（００９９２）副總裁常程因家庭原因離職，趙允明接任

﹡和美醫療（０１５０９）任金輝辭任集團副總裁兼財務總監

﹡朸濬國際（０１３５５）葉樹生辭任行政總裁，委任鍾天昕為首席財務官

﹡九倉置業（０１９９７）委任許仲瑛為公司董事

﹡中智全球（０６８１９）變更財政年度結算日

﹡新地（０００１６）西九高鐵站商業地次標價低２３﹒５％

﹡王氏國際（０００９９）附屬公司以１﹒４６億日圓向王氏港建電子購設備

及配件

﹡新石文化（０１７４０）未來劇集製作會趨向年輕化及網絡化

﹡正道集團（０１１８８）馮銳獲委任為公司行政總裁



《國企紅籌》﹡東風汽車表示２０２０年挑戰１７萬銷量

﹡深圳國際將龍大高速近九成股權委託深高速管理

﹡大連港（０２８８０）魏明暉獲選舉為董事會董事長

﹡中國中車（０１７６６）１１至１２月間簽訂約４０４﹒６億元人民幣合同



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）收購浙江嘉興物業項目股權債權

﹡網龍（００７７７）與北京語言大學出版社達成戰略合作

﹡西王特鋼（０１２６６）取消新蒸汽供應協議



《中國要聞》﹡中國１２月非製造業ＰＭＩ放緩至５３﹒５，遜預期

﹡統計局表示製造業ＰＭＩ續兩個月擴張，供需兩端較活躍

﹡今年Ａ股併購重組過會率逾８０％，第三季後審核回暖

﹡哈高科斥資逾百億人幣購同系湘財證券，轉型金融服務

﹡杭州警方表示已累計對金誠集團５２人採取刑事強制措施

﹡武漢１２月發現病毒性肺炎２７例７例病情危重；武漢出現不明原因肺炎病

人，醫院否認確診ＳＡＲＳ；武漢爆發病毒性肺炎，學者指本港有應對經驗

毋須恐慌

﹡習近平普京互致新年賀電：明年將開啟中俄科技創新年

﹡首十一月全國規模以上互聯網企業收入同比增逾２２％

﹡海航董事長表示明年是集團化解流動性風險的決勝之年

﹡地方ＡＭＣ再擴容，京湘川三機構獲批開展業務

﹡據報中國確定明年第一批２８００萬噸成品油出口配額

﹡今年公募基金及ＥＴＦ發行數量與規模均創新高

﹡今年可轉債發行規模按年大增２３９％

﹡人行今年合計開展７３９５０億元逆回購操作；人行指流動性處較高水平，

逆回購六連停

﹡華為今年收入增１８％，料明年經營環境艱難；華為余承東發新年信：堅定

打造ＨＭＳ和鴻蒙生態；華為稱獲印度政府批准參與５Ｇ網絡試驗

﹡人民日報表示中美簽署首階段經貿協議是大家心願

﹡習近平對京張高鐵開通作指示：冬奧會配套取得新進展

﹡上海市內免稅店消費有望進一步放開

﹡上海臨港將建千億級航空產業區，一期投資３００億元人民幣

﹡上港集團表示海法新港項目計劃２０２１年投入運營

﹡綠地與海通戰略合作，海通將購綠地外灘中心辦公物業

﹡臨港集團正積極培育企業上市科創板

﹡銀保監表示完善農村金融服務體系優化部分行政許可審批

﹡上交所１月１日起下調公司股票上市費用

﹡外資通過陸股通全年淨買入３５１７億人幣，創紀錄高

﹡中國男子闖美海軍基地拍照被捕，外交部籲公正調查

﹡李克強簽國務院令：外商投資法實施條例明起施行

﹡內地明年起調整ＣＦＥＴＳ人幣匯率指數貨幣籃子權重

﹡長安汽車１６﹒３億悉數轉讓長安ＰＳＡ股權予寶能系

﹡中廣天擇表示２０１９年度ＭＣＮ平台營收佔比很小



《寶島快訊》﹡台股收官跌０﹒５％，全年累漲２３％跑贏港股

﹡郭台銘為親民黨候選人站台，讚宋楚瑜辯論會表現最佳

﹡台灣立法院今審議並表決《反滲透法》草案條文



《其他消息》﹡差估署１１月住宅租金指數跌０﹒７７％，連跌三個月；差估署樓價指數終

止五連跌，１１月按月升１﹒８％

﹡陳帆稱公屋供應有改善，但預計未來十年供求仍有落差

﹡元旦中環至銅鑼灣部分道路封路，９２條巴士線改道

﹡林鄭月娥稱尋找出路過程中堅守一國兩制，願社會早日復和

﹡報道指警方將部署逾６０００名警察應對元旦期間抗議活動

﹡政府明年首季推三幅住宅地，涉１８５０伙

﹡黃偉綸稱私人房屋供應達全年目標九成，明年推啟德地；對明年首季推售啟

德商業用地相當有信心

﹡政府今日起提升專營巴士低排放區排放標準至歐盟五期；本財年首八個月錄

赤字１４５２億元

﹡陳茂波稱政府在金融市場進行大量工作，只要恢復秩序定可跨過難關

﹡房委會通過將第四季度差餉寬減轉惠予非住宅樓宇租戶

﹡警方慈雲山檢獲危險易燃物品，料可製成逾百枚汽油彈

﹡金管局表示１１月港元存款微跌０﹒１％，人幣存款略升；上月新批按揭額

減１３﹒５％，新申請微增；１１月底外匯基金總資產按月減少４５２億元

﹡本港１１月二手公屋買賣宗數按月減半，創十四個月新低

﹡中原料全年二手樓價指數僅升１﹒７％，港股跑贏樓市；工商舖全年買賣成

交４７８４宗，價量跌逾四成；安達臣道地皮料吸引大型發展商，估值

１１９億；中原陳永傑料全年樓價升４％

﹡利嘉閣料１２月樓價指數升幅或收窄至約０﹒５％

﹡深股通額度全日用５﹒５億，外資全年淨買入３５１７億；滬股通額度全日

用４﹒３億元，陸股通淨流出１﹒６億

﹡招商永隆三個月港元定存特惠利率降至２﹒１５厘

﹡美聯測量表示安達臣道項目或受大型發展商青睞；美聯物業表示港府賣地計

劃供應連跌兩年，創十年新低

﹡工展會今閉幕，營業額近１０億元

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