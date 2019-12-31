《缸邊嫺談－黃惠嫺》在產品需求增加下，愛康醫療中期業績勝預期

《缸邊嫺談》愛康醫療（０１７８９）２０１９年上半年整體收入同比增長５９﹒２％至

４﹒３８億元。收入增長主要由於集團利用國際學術資源積極開拓市場，有效地推動了３Ｄ打印

產品和常規產生的銷售所致；毛利同比增長５９﹒６％至３﹒０５億元，毛利率較去年同期的

６９﹒４％提升了０﹒２個百分點至６９﹒６％。毛利率的提升主要由於Ａ３膝關節，３Ｄ打印

產品等毛利率相對較高的產品在產品組合中的比重提高所致；股東應佔溢利同比增長８１﹒５％

至１﹒３億元。



＊政策、研發、產能＊



愛康醫療主要從事骨關節植入物的設計開發、生產和銷售，銷量及市佔率第一是國內骨關節

植入物市場龍頭，擁有１５％市場份額，亦是國內唯一一家獲得藥監局３Ｄ列印植入物註冊證的

骨科公司。

在醫療及醫藥政策上，近年國內的國家醫療體制改革持續深化，三醫聯動為國家改革醫療體

制的主軸，三醫即醫療、醫保、醫藥，要從生產環節、流通環節、終端使用環節進行調控。而醫

保控費政策的實施一定程序上加快進口替代的速度，對醫療器械製造商有利。愛康醫療已不斷擴

張其業務範圍，２０１８年４月以１６７３萬英鎊完成收購ＪＲＩ的全部股份，ＪＲＩ是一家位

於英格蘭及威爾斯註冊成立的私人股份有限公司，主要從事設計、開發及製造骨科植入物及手術

工具業務，是世界上最早開發及生產羥基磷灰石塗層髖關節植入物的骨科公司之一，該塗層可以

使病人的骨胳實現生物固定並改善該等髖關節植入物的壽命。除髖關節植入物外，其亦開發及分

銷全肩關節置換植入物產品，並提供一系列生物性骨材料。收購有助集團提升研發能力及進一步

擴展海外業務領域。

在研究與開發上，２０１９年上半年，集團下屬北京愛康獲得生物型股骨柄和生物髖臼假體

兩個中國藥監局批准的全新醫療器械三類註冊證。截至２０１９年６月３０日，愛康品牌共擁有

中國藥監局批准的三類醫療器械註冊證３１個；集團亦協助中國醫療器械行業協會制定了一系列

行業標準。



＊３Ｄ打印脊柱業務有突破＊



而集團的３Ｄ打印脊柱業務亦取得突破。自從２０１６年推出以來，３Ｄ打印脊柱產品已進

入１５０多家醫院，其中９０％以上為三級醫院，主要由於集團的產品能為較為複雜的融合手術

提供更好的解決方案。

集團於常州的生產設備將於２０１９年第四季度投入營運，屆時會有約５萬套產能投產，而

在第二期完成後，將會形成年產３０萬套的人工關節生產能力，相信在全球人口老化不斷下，骨

科關節市場需求繼續旺盛，集團憑藉豐富的產品線和優異的產品質量，利用３Ｄ打印技術和國際

學術資源積極開拓市場抓住市場機遇，業務將會進入高速增長。而９月１０日，高瓴資本旗下

Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｌｔｄ以每股平均價７﹒０１元，

增持５０００萬股，涉資約３﹒５億元，持股比例由２﹒４７％升至７﹒２６％。高瓴資本增持

愛康醫療的股份，證明投資者對集團業務前景充滿信心。投資者可考慮於８﹒５元以下的位置增

持或吸納，中長線目標價為１０﹒０５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

