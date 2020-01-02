《國金與投資－曾廣標》２０２０年十大預測

《國金與投資》每年新年伊始，我都會在本欄作出全年的十大預測，作為對未來一年世界大

勢和金融市場變化的前瞻，也同時對過去一年的預測作出回顧及打分，基本上全對的給一分，部

分正確的給半分，全錯的給零分。近幾年一般都達到六分左右，去年世局動盪，成績會否倒退呢

？



以下是我去年的十大預測，括號內是我自己的打分及註釋。讀友們不妨也代為打分，看看成

績如何。



＊２０１９十大預測成績＊



１﹒環球經濟好淡因素交織，美國股市大上大落。（０﹒５分，因未能點出美股在大上大落之餘

屢創新高）

２﹒美元到頂但難大跌，黃金挑戰１４００美元。（１分，金價超額收復失地）

３﹒美國眾議院啟動對特朗普彈劾。（１分，全中）

４﹒特朗普各地撤軍，普京填補真空。（０﹒５分，特朗普雖啟動撤軍，但普京只是在敘利亞有

甜頭）

５﹒中美離而不分，關稅戰有所緩和。（１分，達成第一階段貿易協定）

６﹒中國經濟續放緩，ＧＤＰ增長保六。（１分，雖仍未宣布第四季ＧＤＰ，但從最近數據來看

，全年應可保六）

７﹒香港樓價續回落五巴仙，股市波動年尾向好。（０﹒５分，港股年尾回升，樓價下半年雖回

落，但全年跌幅尚較溫和）

８﹒油國加強減產，油價回升見６０（１分，全中）

９﹒英國勢必硬脫歐，除非及時提早大選。（０﹒５分，答案雖命中，但稍為取巧）

１０﹒阿富汗廿年一大變，塔利班再領風騷。（０分，各大國包括美國雖與塔利班談判，但仍未

有協議）



去年的總分有７分，屬於近年較高的得分，希望今年再接再勵，新的十大預測仍將有較佳成

績吧！



＊２０２０十大預測＊



１﹒台灣選總統，蔡英文連任

２﹒環球經濟略為回穩，大宗商品反彈

３﹒中國經濟增長仍達六巴仙左右

４﹒美元稍為偏軟，金價升上１５５０及挑戰１６００美元

５﹒環球股市偏好，但最後一季有回吐

６﹒港股升至三萬點，之後有較大反覆

７﹒香港社會局勢上半年仍差，下半年稍有改善，樓價先跌後回穩

８﹒英國脫歐風波持續，英歐未能就貿易協定達成協議

９﹒特朗普連任美國總統

１０﹒香港立法會選舉，泛民與建制派議席只相差數席。



＊選舉年小評＊



今年是美國大選年，勢必成為焦點，若經濟不差，現任總統獲得連任的機會頗高，而雖然兩

大黨黨爭激烈，當政者在大選年外交上會較少冒險，使世界相對來說可望較為平和，口水戰多於

真正的熱戰，有利於環球經濟回穩，特朗普首個任期美國經濟表現不錯，股市屢創新高，而民主

黨看不到有突出的候選人，特朗普關稅休戰，可望鞏固其農民和白人藍領基本盤，得以連任。



選舉年亦包括台灣選總統和香港立法會選舉，蔡英文和香港泛民黨派均可望取得好成績，但

蔡連任之後，兩岸關係將有更多麻煩，香港立法會選舉採取分區比例代表制，加上有功能組別議

席，泛民難以大勝。《資深評論員 曾廣標》

