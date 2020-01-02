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即市新聞

02/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合
資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股
價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　領展（００８２３）改變每手買賣單位，由５００個基金單位改為１００個，今日起生效，
可以降低投資者入場費。該股今日半日收８２﹒０５元跌０﹒５５％。領展（臨時櫃位：
２９６４）每手５００股，開放交易至１月２２日止，早市沒有成交。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中置投資（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
旭光高新（０００６７）　合併後一供一，２１╱１　　　２３╱１－　　　　　　３１╱１
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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