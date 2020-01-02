【人行放水】人行降準中資金融股受捧，溫鋼城：券商板塊最可看好

《經濟通通訊社記者張澤慧２日報道》人民銀行在新年第一日就「送禮」，宣布下調存款準

備金０﹒５個百分點，下周一（６日）生效。受惠人行降準，中港股市開門紅，Ａ股兩市半日升

逾１％，港股亦曾升逾３００點突破２８５００點。其中，內銀、內險及中資券商股紛紛落鑊。

中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，對於以上三個板塊，首選中資券商股，其次

是內銀股，而內險股則是相對跑輸其餘兩者。



＊首選中資券商股，其次內銀股＊



溫鋼城指，在今日上証綜合指數升破３０４８的阻力位，料其可上望至３３００點。加上，

日前人大常委會會議議通過了修訂後的《新證券法》，並將於今年３月１日起施行，這更有利於

中資券商股。而且，中資券商股在上年後期有追落後的跡象，料可繼續延續，若投資者風險承受

力好可選此板塊部署。其中，看好中信証券（０６０３０），指其最近升勢良好，在多重消息的

推動下，目標可達１９﹒５元至２０元。中信証券今日早市收升２﹒２５％報１８﹒１８元。



＊中信証券望１９﹒５至２０元＊



對於一些求穩的投資者，他建議部署內銀股。雖然內銀在上年表現較弱，但認為今年人行年

頭已降準，或之後會有降息，或繼續調整貸款市場報價利率（ＬＰＲ）及中期借貸便利

（ＭＬＦ）利率，因此看好內銀股。他推介招商銀行（０３９６８）及建行（００９３９）。招

行與其他內銀股不同，它是股份制銀行，股價波動大，但相對上升幅度亦會大。但最近其市帳率

在１﹒４倍，屬偏高，若上１﹒５倍有明顯阻力，因此看其目標價在４３至４４元。招行早市升

２﹒３７％報４１元。

中央雖然在近期對內險政策有所放鬆，為認為該類股仍跑輸內銀股、中資券商股。若投資者

想部黯該類股，不妨可分散投資在平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）。

