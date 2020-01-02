人行宣布降準，港股首日開門紅，恒指高開５９點報２８２４９點

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行新年「送大禮」，宣布降準並釋放８０００億元人民幣

的流動性；加上美國總統特朗普除夕日預告本月中旬與中方簽署首階段貿易協議，兩大利好下，

Ａ股高開約０﹒５％，港股亦於２０２０年首日股市表現「開門紅」，恆指高開５９點。

澳門上月賭收跌幅少於預期，濠賭股表現造好，銀娛（０００２７）升２﹒４４％，並開市

時的表現最佳藍籌，金沙（０１９２８）跟升０﹒８４％。

恆生指數報２８２４９點，升５９點或升０﹒２１％，主板成交７﹒７３億元。國企指數報

１１１９９點，升３１點或升０﹒２８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒８５元；港交所（００３８８）升

０﹒１６％，報２５３﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒０５％，報３７５﹒８元；中移動（

００９４１）升０﹒１５％，報６５﹒６元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４３％，報８２﹒

１５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５８﹒８０元 升２﹒４４％

碧桂園 （０２００７） １２﹒７０元 升１﹒７６％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒９５元 升１﹒４３％

中國神華（０１０８８） １６﹒４６元 升１﹒１１％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒００元 升０﹒８４％



創科實業（００６６９） ６４﹒０５元 升０﹒７９％

舜宇光學（０２３８２） １３５﹒９０元 升０﹒７４％

申洲國際（０２３１３） １１４﹒７０元 升０﹒７０％

中國銀行（０３９８８） ３﹒３５元 升０﹒６０％

信和置業（０００８３） １１﹒３８元 升０﹒５３％

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（ｕｌ）

