《盤後部署》中美首階段貿議細節待公布，港股有望破２９０００關

《經濟通通訊社２日專訊》中美將於本月中簽署首階段貿易協議，加上人民銀行元旦日「送

大禮」，宣布降準釋放８０００億元人民幣的流動性，港股受利好消息刺激，今早高開５９點報

２８２４９點。隨後，濠賭股及內房股受惠人民幣走強而急升，令港股保持升勢。午後市傳港交

所（００３８８）與攜程網易等商討二次上市事宜，股價受捧急漲，拉動港股愈升愈有，最終以

全日高位２８５４３點收市，收漲３５３點或升１﹒２５％，創逾五個月新高。主板成交

９０８﹒７５億元。國指收報１１３２０點，升１５２點或升１﹒３７％。

內地Ａ股升勢同樣漂亮，上證綜合指數收３０８５點，升３５點或升１﹒１５％。深證成分

指數報１０６３８點，升２０８點或升１﹒９９％，兩市合共成交７５１５﹒３２億元人民幣。



＊高盛料美國經濟下行風險緩和＊



走進新一年，有大行續認為美國經濟衰退機會不大。高盛指，儘管美國經濟下行的風險不容

忽視，但目前仍未處於瀕臨衰退狀態。現時美國經濟下行風險溫和，自上世紀八十年代開始的「

大平穩」勢頭仍然在持續，從架構上來說更具抗衰退的能力。不過，高盛表示，資產價格泡沫化

與企業債務上升情況，及政治兩極化產生的財政政策不確定性，仍令人憂慮。

美國將陸續公布１２月經濟數據，如美國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及美國供應商管

理協會（ＩＳＭ）製造業指數，市場預期前者報５２﹒６持平，而後者升至４９。若上述經濟數

據結果比預期高，進一步反映其美國經濟的增長情況。



＊港股或整固冀企穩２８５００＊



美國總統特朗普除夕表示，將於本月中與中國簽署第一階段貿易協議。現時，中美仍未公布

簽署首階段貿易協議的內容，市場非常關注美國會否降低部分中國商品關稅、中國增加對美國農

產品的採購，以及知識產權保護等議題，若有更多利好細節公布，將有力推升港股。

從技術走勢上看，恆指保歷加通道三線皆向上移，預料仍有一定的上升空間。顧及到周末因

素，若明日（３日）恆指回調整固後仍能企穩２８５００點，則望再補回上年７月初的下跌裂口

，繼而升至２９０００點關口。（ｊｔ）

