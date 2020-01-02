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02/01/2020 08:24

【朝鮮局勢】金正恩暗示北韓將現新戰略武器，威脅永不實現無核化

　　《經濟通通訊社２日專訊》北韓領導人金正恩周二（３１日）在一次黨內會議上指，全世界
快將見證北韓一項新戰略武器。
　　金正恩又稱，北韓永遠不允許美國濫用對話，將轉而採取令人震驚的實際行動，以彌補北韓
人民承受的苦難和發展受限所帶來的影響。
　　他強調，北韓不會僅僅為眼前的經濟成果，放棄未來的安全。如果美國堅持其敵對政策，朝
鮮半島將永遠不會實現無核化。
　　他補充，北韓將穩步發展國家安全必需的戰略武器，直至與美國建立長期、持久的和平機制
，北韓是否加強核威懾力的範圍和深度，將取決於美國未來的態度。（ａｌ）

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