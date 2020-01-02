【外企動向】空中巴士上年交付量遠超波音，成全球最大飛機製造商

《經濟通通訊社２日專訊》歐洲空中客車自２０１１年終於首次成為全球最大飛機製造商，

上年交付量創紀錄達８６３架遠超美國飛機製造商波音。

波音受７３７ ＭＡＸ型號飛機停飛打擊，上年飛機交付量大降，上年首１１個月交付

３４５架飛機，未達２０１８年同期７０４架飛機的一半。

另一邊廂，空中巴士上周二（３１日）仍在趕工，上年共交付８６３架飛機，按年增

７﹒９％，超越８６０架的生產目標。（ａｌ）

