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02/01/2020 09:12

【外企動向】空中巴士上年交付量遠超波音，成全球最大飛機製造商

　　《經濟通通訊社２日專訊》歐洲空中客車自２０１１年終於首次成為全球最大飛機製造商，
上年交付量創紀錄達８６３架遠超美國飛機製造商波音。
　　波音受７３７　ＭＡＸ型號飛機停飛打擊，上年飛機交付量大降，上年首１１個月交付
３４５架飛機，未達２０１８年同期７０４架飛機的一半。
　　另一邊廂，空中巴士上周二（３１日）仍在趕工，上年共交付８６３架飛機，按年增
７﹒９％，超越８６０架的生產目標。（ａｌ）

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