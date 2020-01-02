《台股攻略－馮偉明》台股新年首日報捷，加權指數收１２１００點

《台股攻略》２０２０年台股首個交易日在國際股市上揚帶動下，指數開高走高，收

１２１００點，升１０３點，成交金額為新台幣１４０９﹒５５億元。

台股今日（２日）上市股只有塑膠、食品、百貨及汽車指數報跌，其餘都上升，其中以造紙

指數表現最強勁，升２﹒３５％，其次為半導體指數，升２﹒０９％，表現最弱勢的為汽車板塊

，跌０﹒８％。電子三雄方面，台積電今日強勢反彈，升２﹒４２％，收新台幣３３９元；股王

大立光同樣強勢表現，站穩新台幣５０００元大關之上，升０﹒６％，收新台幣５０３０元；鴻

海走勢震盪，收新台幣９０﹒８元，無起跌。三星華城廠區去年１２月３１日傳出短暫跳電事件

，業界看好將有助記憶體升勢，帶動記憶體板塊股價飆升，南亞科及十銓升幅超過３％，威剛、

宇瞻及旺宏升幅超過２％。ＩＣ設計板塊今日再度成為市場焦點，通嘉升７％，瑞昱、智原及群

聯升幅超過５％，類比科、新唐、亞信、原相及松翰升幅超過２％，力旺、創意、聯詠、致新、

系微及矽創等表現亦不俗。

外資在聖誕長假期到年底前交投淡薄，而在長假期結束後的新年第一個交易日，隨著中美貿

易簽署即將塵埃落定，今日資金再度流入，預期台股交投會轉趨活躍，三王表現亦將會是觀察指

標。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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