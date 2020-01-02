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02/01/2020 13:41

【油市博奕】惠譽料今年石油需求每日增６６萬桶，低於市場預估

　　《經濟通通訊社２日專訊》據惠譽最新預測，今年的石油需求將每日增加６６萬桶，遠低於
市場普遍預期，更低於國際能源署預估近一半。
　　惠譽指出，今年經濟和貿易的增長將會維持穩定，能為需求提供支持，但幾乎沒有增長的空
間。
　　另外，即使中美達成第一階段貿易協議，執行上仍然存在問題。惠譽預計許多市場不會出現
大幅反彈，因為經濟持續處於困境。
　　不過煉油產能增長有望在今年達到頂峰，在亞洲和中東的帶動下，全球淨新增產能預料超過
每日２５０萬桶。（ａｌ）

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