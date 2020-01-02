  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2020 14:17

【國際要聞】調查機構：上年第三季無線耳機出貨量按年升５３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》據市場調查機構Ｃａｎａｌｙｓ最新報告指，全球上年第三季無
線耳機出貨量按年增５３％至９６７０萬組，當中真無線立體聲藍牙耳機（ＴＷＳ，Ｔｒｕｅ　
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｔｅｒｅｏ）出貨量達４３００萬組，按年增１８３％。機構又估計，第
四季整體出貨量將逾１億組，全年出貨量望達逾３﹒５億組。
　　以品牌計，去年第三季蘋果ＷＴＳ出貨量達１８２０萬組，市佔率達４３％，小米
（０１８１０）及三星市佔率則分別達７％及６％。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股年初可上兩萬九
生財有道02/01/2020
2020全方位展望：美大選最大風險，看淡樓市走勢
生財有道02/01/2020
首進歐洲鐵路網 中車明年望翻生
剖析天下02/01/2020
【英國置業】瘋狂球迷保客源 利物浦民宿回報逾廿厘
剖析天下02/01/2020
財政為主貨幣為輔 印尼復興有望
國際動態02/01/2020
駐伊拉克使館遇襲 美派750兵保衞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金