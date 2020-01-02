《經濟通通訊社２日專訊》據市場調查機構Ｃａｎａｌｙｓ最新報告指，全球上年第三季無
線耳機出貨量按年增５３％至９６７０萬組，當中真無線立體聲藍牙耳機（ＴＷＳ，Ｔｒｕｅ
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｓｔｅｒｅｏ）出貨量達４３００萬組，按年增１８３％。機構又估計，第
四季整體出貨量將逾１億組，全年出貨量望達逾３﹒５億組。
以品牌計，去年第三季蘋果ＷＴＳ出貨量達１８２０萬組，市佔率達４３％，小米
（０１８１０）及三星市佔率則分別達７％及６％。（ａｌ）
02/01/2020 14:17
【國際要聞】調查機構：上年第三季無線耳機出貨量按年升５３％
《經濟通通訊社２日專訊》據市場調查機構Ｃａｎａｌｙｓ最新報告指，全球上年第三季無
線耳機出貨量按年增５３％至９６７０萬組，當中真無線立體聲藍牙耳機（ＴＷＳ，Ｔｒｕｅ
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｓｔｅｒｅｏ）出貨量達４３００萬組，按年增１８３％。機構又估計，第
四季整體出貨量將逾１億組，全年出貨量望達逾３﹒５億組。
以品牌計，去年第三季蘋果ＷＴＳ出貨量達１８２０萬組，市佔率達４３％，小米
（０１８１０）及三星市佔率則分別達７％及６％。（ａｌ）
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