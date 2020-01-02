《談國論企－黎偉成》中國抗美貿戰今年續提質穩增

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年同比增長預期達６％，而２０２０年

升幅會略為放緩至５﹒８７５％，無疑是數以十年計甚至改革開放以來的最低增長，但實際是可

預期和相對良好的表現，因（１）此乃美國於２０１８年５月份起對華輸美商品單方面採取加徵

關稅超過一年半取得的成果，更在相當程度反映出（２）中國所實施的以供給側改革為主的促進

內需政策，效益良佳。此為我估中國ＧＤＰ於２０２０年增速約為５﹒５％至６％之上限。



＊俏看經濟田內需轉強和有望美所掀貿戰降溫＊



整理來自中國國家統計局所發布的最近１０年數據，充分顯示中國ＧＤＰ無論在年度甚至季

度的同比增長速度，都在逐步、有序放慢的態勢，尤其是於２０１６年基本擺脫美國於２００８

年爆發「次按Ｓｕｂ－ｐｒｉｍｅ危機」，所形成的以「穩中有進」發展「新常態」模式（見表

），即：由改革開放政策早期的「粗放型」，漸次改變以「質變」取代「量變」的成長，故經濟

增長速度逐步放慢，是可以預期和應有的變異。難得的，是中國由發展中經濟體系，緩步有序地

邁向成熟型經濟，ＧＤＰ增長放緩中仍有６％升幅，相對於如美國之發達國家ＧＤＰ達３﹒５％

至４％已屬？榮佳境，可以認受矣。

估計中國的ＧＤＰ在２０２０年仍會繼續保持２０１９年難得的穩中有進的良佳發展勢頭，

因（一）特朗普於２０１９年初表面上對進口的所有來源地的鋼鐵及鋁材加徵關稅，實際是於３

月份劍指中國，突然單方面宣布擬對華輪美的商品要作關稅加徵之劣舉，並迅於兩個月後的５月

份兩國舉行「經貿磋商」之前便單方面「落實」，之後便不斷推出不僅針貿易，更在科技、企業

、人員以至整體政經、軍事全面攻擊、打壓中國，至２０１９年底已經有１６個月之普，但中國

的ＧＤＰ於２０１９年三季度的同比增長６％，較一季度的６﹒４％及二季度的６﹒２％分別低

０﹒４個百分點與０﹒２個百分點，可見美掀貿戰對華經濟的即時「衝擊」，相對有限。我估計

中國ＧＤＰ於２０１９年四季度升幅會達５﹒９％，全年６﹒１２５％，乃相當良好的表現也！

至於２０２０年，即使美國一眾政棍的仇華、壓華、滅華的劣政惡行肯定不止，但特朗普急於與

中國簽署第一階段貿易協議，如不再繼續一直言而無信甚至信口開河惡習，能真真正正的準準確

確的落實可能簽之貿協，肯定會使中國在美國所抓貿戰壓力稍減的新況底下，有更大的保證可以

穩中有進的發展。

更為重要的，是（二）內需在以供給側改革為主的多年堅持的政策所挺，在頂住美國所掀貿

戰之壓的同時，更能夠對整體國民經濟發揮越來越重大的良性作用和效益，特別是（Ｉ）需求方

面，最是重點的社會消費品零售總額於２０１９年１１月份同比所增的８％，較１０月份的

７﹒２％大幅提升０﹒８固百分點，為暫屬去年全年第三大的增長月份，在年底奮發之況，對經

濟確有十分良性啟示。我估計社會消費品零售在２０２０年的增長幅度，會達到８﹒６％至９％

，有助經濟進一步穩中有進成長。



＊５Ｇ新紀元有助中國經濟提質升級發展＊



消費零售穩中提升，對生產和銷售之供應方面當有良性的影響，特別是（ＩＩ）規模以上工

業增加值於２０１９年１１月份達６﹒２％，不僅較１０月份的４﹒７％大幅提升１﹒５個百分

點，料此況亦會２０２０年延續，全年的增幅會達致６﹒２％至６﹒８％。

由是（ＩＩＩ）全國固定資產投資（不含農戶）即使在２０１９年１－１１月份的同比增長

，持平於１－１０月份的５﹒２％，為全年之最低，但高增值的行業和企業保持積極和較快的增

長，抵銷若干傳統和勞工密集產業行業的下行壓力，亦會在２０２０年因內需轉殷和美國在貿易

上「施壓」表面上「減少」的情況底下有所提升。估計２０２０年的升幅會達５﹒８％。

同樣重要的，為（三）中國於２０１９年６月份開始走進５Ｇ新紀元，即由４Ｇ的生活改革

，進展成為社會改革，對２０２０年以至今後很長時間，都會對國民經濟以至對外的經貿投資活

動，都有十分良性和積極促進作用與效益。

５Ｇ由研發到投資、建基，以至實際應用，更重要的是中國本身就有約１４億人的龐大市場

基礎，對促進社會、經濟升級提質發展的良佳效應，肯定是長期的。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２０ ＊５﹒８ ＊５﹒７ ６﹒０ ＊６﹒０ ＊５﹒８７５

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ＊５﹒９ ＊６﹒１２５

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預計（黎偉成）

