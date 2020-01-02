《中資異動》水泥股續落鑊，海螺漲逾４％破頂，中國建材彈３％

《經濟通通訊社２日專訊》海螺水泥（００９１４）Ｈ股現價升４﹒０５％，報５９﹒１元

，盤中見６０﹒６５元創上市新高；成交約２３３萬股，涉資１﹒３９億元。Ａ股

（滬：６００５８５）現價５６﹒１６元人民幣，升２﹒４８％，成交８﹒５０億元人民幣，涉

及１５０２萬股。

水泥股普遍上揚，中建材（０３３２３）升３﹒６８％，報９﹒０２元，盤中見９﹒１２元

創近１９個月高位；亞洲水泥（００７４３）升２﹒５８％，報１１﹒９４元。

據《央視新聞》近日報道，隨內地多地建設項目進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地

的水泥市場普遍價格上揚，其中漲幅最高的個別地區甚至出現一個月內漲價２００元人民幣每噸

的巨大漲幅。另外，１０月普遍是水泥需求旺季，面對市場巨大的需求，不少水泥廠也是加碼生

產。

現時，恆生指數報２８４０４點，升２１４點或升０﹒７６％，主板成交１４３﹒９７億元

。國企指數報１１２７０點，升１０２點或升０﹒９１％。

上證綜合指數報３０８１點，升３１點或升１﹒０２％，成交８７３﹒６７億元人民幣。深

證成份指數報１０５６９點，升１３９點或升１﹒３３％，成交９９０﹒９３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海螺水泥（００９１４） ５９﹒１元０ 升４﹒０５％

金隅集團（０２００９） ２﹒４９元 升４﹒１８％

中國建材（０３３２３） ９﹒０２元 升３﹒６８％

山水水泥（００６９１） ３﹒１３元 升２﹒６２％

亞洲水泥（００７４３） １１﹒９４元 升２﹒５８％

華潤水泥（０１３１３） １０﹒１２元 升２﹒０２％

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（ｋｓ）

