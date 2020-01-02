《異動股》中芯揚３％創近一年高，過去五日獲北水淨買入近３億

《經濟通通訊社２日專訊》中芯國際（００９８１）過去五日獲北水淨買入近３億，股價繼

續走高，現漲３﹒０２％，報１２﹒３元，盤中高見１２﹒３４元，創近一年新高；成交約１２

１９萬股，涉資１﹒４８億元，主動買盤達七成五。

中芯上日（１２月３１日）獲北水淨買入１﹒８７億元，為當日北水淨買入最多的第三大個

股，五日累計則錄得２﹒８７億元北水買盤。

現時，恆生指數報２８４０６，升２１６點或升０﹒７７％，主板成交１６４﹒０５億元。

國企指數報１１２７６，升１０８點或升０﹒９７％。

上證綜合指數報３０８１，升３０點或升１﹒０１％，成交９５６﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１０５６３，升１３２點或升１﹒２７％，成交１０９２﹒３７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＡＳＭ太平洋（００５２２） １０９﹒５００元 升１﹒３０％

威雅利 （００８５４） ２﹒６００元 無升跌

華虹半導體 （０１３４７） １８﹒５００元 升４﹒４０％

上海復旦 （０１３８５） ７﹒１２０元 跌０﹒８４％

晶門科技 （０２８７８） ０﹒１５５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

