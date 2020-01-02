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即市新聞

02/01/2020 10:02

《異動股》中芯揚３％創近一年高，過去五日獲北水淨買入近３億

　　《經濟通通訊社２日專訊》中芯國際（００９８１）過去五日獲北水淨買入近３億，股價繼
續走高，現漲３﹒０２％，報１２﹒３元，盤中高見１２﹒３４元，創近一年新高；成交約１２
１９萬股，涉資１﹒４８億元，主動買盤達七成五。
　　中芯上日（１２月３１日）獲北水淨買入１﹒８７億元，為當日北水淨買入最多的第三大個
股，五日累計則錄得２﹒８７億元北水買盤。
　　現時，恆生指數報２８４０６，升２１６點或升０﹒７７％，主板成交１６４﹒０５億元。
國企指數報１１２７６，升１０８點或升０﹒９７％。
　　上證綜合指數報３０８１，升３０點或升１﹒０１％，成交９５６﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５６３，升１３２點或升１﹒２７％，成交１０９２﹒３７億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　１０９﹒５００元　　　升１﹒３０％
　　威雅利　　　（００８５４）　　　２﹒６００元　　　無升跌
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１８﹒５００元　　　升４﹒４０％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　７﹒１２０元　　　跌０﹒８４％
　　晶門科技　　（０２８７８）　　　０﹒１５５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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