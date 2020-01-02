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02/01/2020 16:40

【駐京專電】銀保監黃洪：支持研發價格適當的老年人專屬保險產品

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》銀保監副主席黃洪在國新辦吹風會表示，支
持養老金融產品年輕化領域的保險產品，完善個人稅收遞延型商業養老保險政策，支持養老保險
第３支柱發展，拓寬商業養老保險資金應用範圍，實現長期保值增值。力爭到２０２５年，為擔
保人積累６萬億元人民幣養老保險責任準備金，探索滿足６０歲及以上老年人保險需求，研發價
格適當、責任靈活服務高效的老年人專屬保險產品，優化老年人住房反向抵押養老保險支持政策
，促進養老服務產業發展。
　　他並表示，大力發展教育、家政、文化、旅遊、體育等領域的商業保險，積極開發專屬保險
產品，鼓勵地方政府及有關部門更多運用保險機制加強社會管理，有序發展面向農村居民，城鎮
低收入人群，殘疾人的普惠保險，創新開發符合初創企業，科創企業新業態從業人員保障需求的
保險產品和業務。

＊鼓勵風險可控下提高定期壽險產品定價利率＊

　　支持保險資金投資健康養老等社會服務領域，發揮險資穩定性高等優勢為社會服務領域提供
更多長期股本融資，降低融資成本。更好服務創新企業及民營中小微企業發展，完善保險市場體
系，大力提升商業養老保險產品和服務質量，梳理完善保險監管政策，鼓勵商業保險機構在風險
可控的前提下深度提高定期壽險產品的定價利率，強化保險市場監管，保護保險消費者合法權益

　　與此同時，加快推進保險市場對外開放，完善配套政策，促進保險業公平競爭，健康發展。

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