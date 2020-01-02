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即市新聞

02/01/2020 15:59

【駐滬專電】上海推出營商環境３﹒０版方案，明確１０項改革任務

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海今日發布《全面深化國際一流營商環境
建設實施方案》，也就是３﹒０版改革方案，主要圍繞「１＋２＋Ｘ」設計。其中「１」就是「
一網通辦」，推動各部門工作從上網辦事向流程再造拓展；「２」就是提升上海在世界銀行和國
家２個營商環境評價中的表現；「Ｘ」就是圍繞加強、保護和激發市場主體活力提供的一攬子制
度供給。
　　上海營商環境３﹒０版明確了１０項改革任務，包括進一步提高政策透明度，對惠企政策歸
口匯總機制明確了更高標準，搭建政企溝通制度化平台，暢通企業訴求和權益保護的反映渠道，
建立健全企業家參與涉企政策制定機制等。
　　針對在滬外籍人士反映的辦理外國人工作許可證程序較多、耗時偏長等問題，上海將在市區
兩級設立外國人工作、居留單一窗口，提供一窗受理、一併發證、一門式服務，限時７個工作日
辦結。
　　在長三角區域大力推進政務服務「同事同標」，探索以跨省辦成一件事為目標的跨省主題式
套餐服務，統一辦事指南核心要素，實現線上申報、受理、辦理等深度對接，無感辦理跨省業務
等。
　　針對企業跨區遷移、企業註銷、惠企政策辦理等方面的訴求，營商環境３﹒０版從申訴協調
、平台改造、流程優化等方面系統設計了更有針對性的改革舉措。
　　此外，相關部門還將在實施過程中，及時了解和解決企業反映集中的訴求，不斷完善豐富服
務企業的政策制度。

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