《午市前瞻》中美快將啟動第二輪談判，恒指初步目標２９０００

《經濟通通訊社２日專訊》中美將於本月中簽署首階段貿易協議，加上人民銀行元旦日「送

大禮」，宣布降準並釋放８０００億元人民幣的流動性，港股受利好消息刺激，今早高開５９點

報２８２４９點。隨後，濠賭股及內房股受惠人民幣走強而急升，帶動港股一度漲３４８點報２

８５３８。最終恆指半日收報２８４８２點，升２９２點或升１﹒０４％，主板成交４８８﹒９

２億元。國指報１１３０１點，升１３３點或升１﹒１９％。

內地Ａ股走高，上證綜合指數報３０８７點，升３７點或升１﹒２１％。深證成分指數報

１０６３０點，升１９９點或升１﹒９１％，兩市合共成交４７８９﹒５７億元人民幣。

重磅股方面，上日（１日）民陣發起元旦大遊行期間，匯控（００００５）總行獅子被縱火

，股價一度跌至６０﹒７５元，半日微升０﹒０８％，報６０﹒９元；港交所（００３８８）微

升０﹒７１％，報２５４﹒８元；騰訊（００７００）為首財團同意收購環球音樂一成股權，半

日漲１﹒９７％，報３８３元；中移動（００９４１）揚０﹒０８％，報６５﹒５５元；友邦（

０１２９９）獲大和列為首選，予其「買入」投資評級，股價半日漲２﹒６３％，報８３﹒９５

元；平保（０２３１８）升１﹒１４％，報９３﹒１５元。



＊無懼賭收下行，銀娛揚近５％領漲藍籌＊



澳門博彩監察協調局公布，上月博彩收入２２８﹒３８億澳門元按年下跌１３﹒７％，連跌

三個月，並創近４年以來最大跌幅。富瑞發表研究報告指，１２月博彩業收入跌幅較預期小，而

且收入處於預期上限，而隨著中國降準以及中美第一階段貿易協議接近簽署，行業已經非常接近

拐點。銀娛（０００２７）盤中最高見６０﹒４５元創逾８個月高，半日漲４﹒８８％報

６０﹒２元，為今早表現最佳籃籌；澳博（００８８０）升３﹒８３％，報９﹒２１元；美高梅

（０２２８２）亦升５﹒０３％，報１３﹒３６元；永利澳門（０１１２８）升４﹒４３％，報

２０﹒０５元。

人民幣兌美元中間價報６﹒９６１４，上調１４８點子或０﹒２１％。受惠資產價格上行，

碧桂園（０２００７）走高３﹒３７％，報１２﹒９元，中海外（００６８８）升１﹒６５％，

報３０﹒８５元；華潤置地（０１１０９）揚２﹒８４％，報３９﹒９元；保利置業

（００１１９）升４﹒６４％，報３﹒３８元。

人民銀行元旦日宣布下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，並釋放長

期資金。招行（０３９６８）走高２﹒３７％，報４１元；交行（０３３２８）揚１﹒２６％，

報５﹒６１元；建行（００９３９）微升１﹒０４％，報６﹒８元，中行（０３９８８）

升０﹒９％，報３﹒３６元。



＊聯昌唱好多隻手機設備股，帶動雷蛇大幅漲逾一成＊



新經濟股個別發展，小米（０１８１０）下周二（７日）有新機型首賣，雷蛇

（０１３３７）旗下金融分支則於新加坡申請數字銀行牌照，小米揚２﹒６％，報１１﹒０６元

，雷蛇大幅漲逾一成，升１１﹒０２％報１﹒４１元。阿里巴巴（０９９８８）

升１﹒５４％，報２１０﹒４元。美團（０３６９０）揚１﹒８６％，報１０３﹒８元。

多隻手機設備股獲大行唱好，通達集團（００６９８）升１﹒０３％，報０﹒９８元；舜宇

光學科技（０２３８２）走高３﹒２６％，報１３９﹒３元；瑞聲科技（０２０１８）

漲１﹒８４％，報６９﹒２５元，丘鈦科技（０１４７８）急升３﹒５７％，報１３﹒３６元；

比亞迪電子（００２８５）揚２﹒４％，報１５﹒３４元

中國多地進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地的水泥市場普遍價格上揚，其中漲幅最

高的個別地區出現一個月內漲價２００元人民幣每噸的巨大漲幅。海螺水泥（００９１４）走高

５﹒７２％，報６０﹒０５元，盤中最高見６０﹒６５元，創上市新高，兼為今早最佳國指股，

金隅集團（０２００９）漲４﹒６％，報２﹒５元；中國建材（０３３２３）揚３﹒７９％，報

９﹒０３元；華潤水泥控股（０１３１３）亦錄得２﹒６２％升幅，報１０﹒１８元。



＊溫鋼城：恆指短期於２８５００爭持＊



人行公布自下周一（６日）起下調存款準備金率０﹒５個百分點，另外美國總統特朗普表示

，將於１月中旬在白宮與中國簽署首階段協議，中港股市２０２０年迎來開門紅，港股更升破２

８５００點。中投傲揚基金經理溫鋼城對對《經濟通通訊社》表示，相信今日股市已對消息反應

較大，以往大市受人行的消息帶動均較短暫，料港股短期在２８５００點爭持。由於港股已向五

星期連升邁進，不排除稍為將有調整，有利其健康發展。

月內來看，初步預計恆指能上試２９０００點。最近中美雙方關係緩和，而特朗普亦有表示

將到訪中國，相信雙方很快就會啟動第二輪談判。對於第二輪談判的內容，他認為將會比首階段

更多亦相對艱難。其一，特朗普面臨大選，其需要有更多功績拉票。其二，中國近期有許多地方

債、公司債到期，料中央為穩經濟，貨幣政策不會太硬。另外，內地股市造好亦能推動恆指上揚

，上証今日升破３０４８阻力位。（ｆｚ、ｎｓ、ｊｔ）

