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即市新聞

02/01/2020 18:06

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３９﹒４億人幣，買中芯小米沽安踏平保

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美將於本月中簽署首階段貿易協議，加上人民銀行元旦日「送
大禮」，宣布下調存款準備金０﹒５個百分點，港股受利好消息刺激，周四高開５９點報
２８２４９點。午後，市傳港交所（００３８８）與攜程網易等商討二次上市事宜，股價受捧急
漲，拉動港股愈升愈有，最終以全日高位２８５４３點收市，收漲３５３點或升１﹒２５％，創
逾五個月新高。
　　按額度計算，北水全日淨流入３９﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中芯
（００９８１）、小米（０１８１０）、騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是安踏
（０２０２０）、平保（０２３１８）、招行（０３９６８）。主板成交９０８﹒７５億元。其
中港股通成交２０２﹒３億元，佔總成交２２﹒３％。

＊北水追捧部分新經濟股，小米股價突破１１元＊

　　中芯全日獲追捧，急漲逾６％收報１２﹒７元。同時，北水淨買入中芯４﹒３億元，增逾
１倍。
　　小米傳出多個好消息，除了新５Ｇ手機於下周二（７日）首賣，售價平絕全行之外，聯想原
副總裁常程亦被小米挖角，將擔任小米集團副總裁。北水看準時機，從中淨買入４﹒３億元。小
米收報１１﹒２２元漲４％，破１１元關。
　　騰訊牽頭入股環球音樂一成股權，獲北水力撐，淨買入３﹒９億元。騰訊收報３８２﹒４元
，揚近２％。
　　人行「送大禮」全面降準，惟北水見好就收，分別淨沽出建行近２﹒１億元及工行８８３４
萬元。建行、工行各升約１％，分別收報６﹒８元及６﹒０５元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　４．３３　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　４．３２　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．９１　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　２．５９　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　２．１８　　　

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－３．７３　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－３．２３　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．６５　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．０９　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　－０．８８　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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