《美元走勢－羅明立》等待中美協議細節，美元後市仍有下行風險

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７６ １０８﹒５７ １０８﹒６６

歐元╱美元 １﹒１２２４ １﹒１１９９ １﹒１２１４

英鎊╱美元 １﹒３２６６ １﹒３２０１ １﹒３２４８

美元╱瑞郎 ０﹒９７０７ ０﹒９６５９ ０﹒９６７６

美元╱港元 ７﹒７９５５ ７﹒７８６７ ７﹒７９１２

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《美元走勢》美國經濟諮商會１２月消費信心指數意外回落至１２６﹒５，較前值下跌

０﹒３個百分點，經濟諮商會表示，美國經濟雖沒有進一步轉差跡象，但亦沒有跡象顯示正在增

長。美國總統特朗普周二晚（３１日）指，中美第一階段貿易協定將於本月１５日在白宮簽署。

雖然市場上有著不少傳聞講述中國在協議中將購買多少美國貨物，但實際情況如何到現今仍未有

官方宣布。因此，在消息公布後美元匯價上升，但其後轉升為跌，後市仍然有下行風險。市場應

等待協議細節內容，以衡量中美往後的經濟大環境及雙方有多大機會達成進一步階段的協定。

中國國家統計局公布，內地１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒２，略高於市場

預期的５０﹒１，為連續第二個月處於擴張水平，前值同為５０﹒２。分項指數顯示，生產指數

上升０﹒６個百分點至５３﹒２，新訂單指數則略為回落０﹒１個百分點至５１﹒２。惟原材料

庫存及從業人員指數則續處於收縮水準，分別為４７﹒２及４７﹒３。反映製造業原材料庫存量

續減，且就業景市場氣仍偏弱。內地官方製造業ＰＭＩ略勝預期，加上人行降準，一眾商品貨幣

表現持穩，但短線仍有調整的可能。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１６０ １﹒１２７０ １﹒１１１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

