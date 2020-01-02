【本港樓市】十大屋苑上月租務，量升價跌

住宅租金跟隨樓價回落，多個大型藍籌屋苑去年全年租金錄得負增長，其中沙田第一城租金
跌足半年，高位回落逾１２％。業界指出，由於整體經濟轉差，市民將節衣縮食將進一步推跌租
金。
根據中原地產前？分行統計資料顯示，上月１０大藍籌屋苑錄得３２２宗租務成交，較１１
月份的２８１宗急升１５％。相信數據主要反映二手樓市觀望氣氛濃，準買家對樓市前景信心不
足，轉買為租個案因而增多。《香港經濟日報》
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