【企業盈警】璋利國際（１６９３）料去年度盈轉虧，受累成本上升

《經濟通通訊社２日專訊》璋利國際（０１６９３）發盈利警告，指該集團截至去年９月

３０日止財政年度的未經審核綜合管理帳目的評估，預期於報告年度錄得虧損及公司權益擁有人

應佔全面總虧損，該股２０１８年度溢利約１４０萬林吉特。

期內錄得虧損主要由於收益和綜合純利銳減，此乃由於實行２０１８年銷售稅法及２０１８

年服務稅法下的新間接稅制，令物料成本上升；同時亦因當地物業市場疲弱，令競標過程競爭加

劇，致使項目毛利率縮減；與及若干長期逾期合約資產減值所致。（ｈｏ）

