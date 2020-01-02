【新股上市】中關村科技租賃：未來將聚焦新經濟及科技領域

《經濟通通訊社２日專訊》對於中關村科技租賃（０１６０１）選擇來港上市，集團董事長

段宏偉於發布會上表示，由於公司在金融類及實體類的定位問題，不適合在Ａ股市場上市，故選

擇來港上市，但期望未來能實現「Ａ＋Ｈ」的股權結構。他又指，未來將繼續與基礎投資者合作

，並將聚焦在新經濟及科技領域方面。

集團董事會秘書高偉表示，是次招股時間較長，是因為招股時間鄰近公眾假期，希望加長招

股時間，增加與投資者的溝通。總經理何融峰表示，未來與客戶合作時，會留意客戶多方面的條

件，如是否為社會提供的優質產品和服務、附加價值及其成長性。

中關村科技租賃已於本周二（１２月３１日）開始招股，截至１月１４日止。招股價介乎

１﹒５２至１﹒７２元，以每手２０００股為買賣單位，入場費約３４７４﹒６６元，預計於

１月２１日在聯交所主板買賣。

集團發售股份約３﹒３３億股，其中９０％用作國際發售，餘下１０％在香港公開發售，集

資規模約５﹒０７億至５﹒７３億元，以招股中位數１﹒６２元計算，集資淨額約４﹒８５億元

，將用作擴大公司的業務營運；升級公司的信息系統，優化項目評審程序和提高客戶服務能力；

招聘更多專業人才，並提高現有的員工薪酬：作額外流動資金及其他一般企業用途。

源晶、北京中關村科學城創新發展、北京字信科技集團股份為公司的基石投資者，投資金額

分別為１０００萬美元、５０００萬元人民幣及３０００萬元人民幣。

獨家保薦人為國泰君安融資，獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為國泰君

安證券（香港）。（ｂｎ）

