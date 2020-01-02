【港元利率】招商永隆三個月港元定存特惠利率高達２﹒５５厘

《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行宣布修訂三個月快閃定期存款優惠，存款額最低

１萬、最高５００萬的港元定期存款，存款期３個月特惠年利率高達２﹒５５厘，而一點通３個

月年利率為２﹒３５厘，今日起生效。

至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率由２﹒５厘升至

２﹒７厘，一點通息率亦升至２﹒５５厘。

美元定存方面，存款額最高１２００萬元美元，最低１０００元美元，３個月特惠年利率則

由２﹒１厘，下調至２﹒０５厘，一點通息率亦降至１﹒９５厘。（ｂｉ）

