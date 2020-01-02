【新股上市】羅兵咸料今年１８０家企業在港上市，集資２６００億

《經濟通通訊社２日專訊》羅兵咸永道預期，今年將有１８０家企業於香港上市，全年集資

總額將介乎２３００億至２６００億港元，與過往十年平均集資額相若，有機會再度擠身全球三

甲。另外，羅兵咸永道指，Ｈ股全流通有助吸引國內企業以Ｈ股形式上市，有利於提升港股市場

流通量。

羅兵咸永道續指，按照現有已遞交的上市申請估計，海外業務公司於今年香港上市活動將保

持活躍，有機會較２０１９年宗數有所增加。

另外，羅兵咸永道指出，隨著上市條例的成功改革及企業發展資金需求龐大的支持下，儘管

環球地緣政治及經濟存在不穩定性，但對今年香港上市集資活動前景仍保持審慎樂觀，長遠而言

很有信心香港將繼續成為亞太區最佳融資平台，並預測將會有更多的新經濟企業在港交所上市，

有助於香港繼續鞏固其作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。

至於內地市場方面，自科創板推出以來，已成功為７０家高科技創新企業融資８２４億人民

幣，Ａ股２０１９年共有２０１家公司於四個主要板塊上市，集資總額達２５３３億人民幣，按

年分別上升９１％及８３％。羅兵咸永道預計，２０２０年內地ＩＰＯ市場將平穩適度發展，全

年會有２２０宗ＩＰＯ，集資金額將達２５００億人民幣。（ｃｗ）

