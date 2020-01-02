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即市新聞

02/01/2020 13:14

【本港樓市】黃埔花園５期三房戶，大減１７５萬以１００５萬沽

　　《經濟通通訊社２日專訊》中原地產表示，紅磡黃埔花園錄今年首宗成交，單位為５期７座
低層Ｇ室，實用面積６８０平方呎，建築面積７８８平方呎，三房套房間隔，上月中放盤開價
１１８０萬元，月底曾調低叫價至１０８０萬元，買賣雙方議價後，終以１００５萬元成交，單
位大減１７５萬元沽貨，折合實用呎價１４７７９元。
　　上址成交價比市場銀行最高估值１１４０萬元低近１２％。據悉，原業主於２０１５年７月
以８３０萬元買入單位，持貨不足５年，現轉手帳面獲利１７５萬元離場，單位期內升值
２１％。（ｂｉ）

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