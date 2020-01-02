  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2020 15:33

【本港樓市】經絡：去年樓花按揭宗數創１５年新高，匯豐續稱冠

　　《經濟通通訊社２日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，去年１２
月現樓按揭宗數為６３９０宗，按月跌１３﹒６％，重返八個月前的水平，該月的樓花按揭宗數
為９５２宗，按月減少１８﹒６％，重返七個月前的水平。以全年計算，現樓按揭宗數錄得
１０３６４４宗，按年跌１﹒８％，樓花按揭宗數為１３３４３宗，按年大增４８﹒５％，更創
下１５年來有紀錄新高。
　　經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，原本香港第四季受到減息及新按保的政策帶動，現樓
宗數有機會突破２０１８年高位，可惜樓市同時亦受到環球及本地經濟影響，第四季交投淡靜，
最終現樓未能承接旺勢再下一城。相反，空置稅逼在眉睫，發展商積極推盤，同時定價吸引，樓
花宗數終創有紀錄以來新高。

＊中銀奪全年現樓冠軍，匯豐力保樓花冠軍寶座＊

　　以全年計算，現樓銀行市佔率的冠軍位置順利由中銀香港以２４﹒５％奪得，以３﹒７百分
點拋離亞軍市佔率達２０﹒８％的匯豐銀行；不過匯豐銀行仍然穩守全年樓花冠軍的寶座，市佔
率達２８％，與第二名市佔率達２１﹒４％的中銀香港相差６﹒６個百分點。
　　近月中小型銀行市佔率持續上升，１２月份四大銀行現樓市佔率降至５３﹒３％，而中小型
銀行市佔率則佔４６﹒７％。曹德明表示，部分大型銀行的市佔率排名急跌，甚至跌出五甲，相
信是銀行邊際利潤低企及年底「減產」所致，屬銀行預計之內，料情況會延續至今年初。
（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS02/01/2020
【FOCUS】明派降準大紅包 暗控逆周期節奏
生財有道02/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股年初可上兩萬九
生財有道02/01/2020
2020全方位展望：美大選最大風險，看淡樓市走勢
生財有道02/01/2020
首進歐洲鐵路網 中車明年望翻生
剖析天下02/01/2020
【英國置業】瘋狂球迷保客源 利物浦民宿回報逾廿厘
剖析天下02/01/2020
財政為主貨幣為輔 印尼復興有望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金