【本港樓市】經絡：去年樓花按揭宗數創１５年新高，匯豐續稱冠

《經濟通通訊社２日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，去年１２

月現樓按揭宗數為６３９０宗，按月跌１３﹒６％，重返八個月前的水平，該月的樓花按揭宗數

為９５２宗，按月減少１８﹒６％，重返七個月前的水平。以全年計算，現樓按揭宗數錄得

１０３６４４宗，按年跌１﹒８％，樓花按揭宗數為１３３４３宗，按年大增４８﹒５％，更創

下１５年來有紀錄新高。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，原本香港第四季受到減息及新按保的政策帶動，現樓

宗數有機會突破２０１８年高位，可惜樓市同時亦受到環球及本地經濟影響，第四季交投淡靜，

最終現樓未能承接旺勢再下一城。相反，空置稅逼在眉睫，發展商積極推盤，同時定價吸引，樓

花宗數終創有紀錄以來新高。



＊中銀奪全年現樓冠軍，匯豐力保樓花冠軍寶座＊



以全年計算，現樓銀行市佔率的冠軍位置順利由中銀香港以２４﹒５％奪得，以３﹒７百分

點拋離亞軍市佔率達２０﹒８％的匯豐銀行；不過匯豐銀行仍然穩守全年樓花冠軍的寶座，市佔

率達２８％，與第二名市佔率達２１﹒４％的中銀香港相差６﹒６個百分點。

近月中小型銀行市佔率持續上升，１２月份四大銀行現樓市佔率降至５３﹒３％，而中小型

銀行市佔率則佔４６﹒７％。曹德明表示，部分大型銀行的市佔率排名急跌，甚至跌出五甲，相

信是銀行邊際利潤低企及年底「減產」所致，屬銀行預計之內，料情況會延續至今年初。

（ｂｉ）

