《經濟通通訊社２日專訊》匯豐銀行接連有分行設施遭破壞，其旺角分行和九龍塘又一城分
行暫停服務。
自動櫃員機服務方面，匯豐銅鑼灣禮頓道、銅鑼灣駱克道、灣仔軒尼詩道２５６號、灣仔熙
華大廈、旺角豉油街、將軍澳尚德？、大埔翠屏花園的理財易中心亦須暫停。
警方上月指「星火同盟」網上眾籌平台涉洗黑錢拘捕４人，網上流傳指匯豐因懷疑「星火同
盟」洗黑錢而報警，而「星火同盟」在匯豐的戶口自１１月２１日開始停止運作。
（ｃｌ）（ｚｚ）
02/01/2020 11:01
【修例風暴】匯豐銀行部分分行及ＡＴＭ暫停服務
《經濟通通訊社２日專訊》匯豐銀行接連有分行設施遭破壞，其旺角分行和九龍塘又一城分
行暫停服務。
自動櫃員機服務方面，匯豐銅鑼灣禮頓道、銅鑼灣駱克道、灣仔軒尼詩道２５６號、灣仔熙
華大廈、旺角豉油街、將軍澳尚德？、大埔翠屏花園的理財易中心亦須暫停。
警方上月指「星火同盟」網上眾籌平台涉洗黑錢拘捕４人，網上流傳指匯豐因懷疑「星火同
盟」洗黑錢而報警，而「星火同盟」在匯豐的戶口自１１月２１日開始停止運作。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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