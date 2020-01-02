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即市新聞

02/01/2020 18:44

【本港樓市】觀塘開源道溢財中心地廠招租，意向月租約７﹒８萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中原（工商舖）工商部高級分區營業董事李文光表示，新近有業
主出租觀塘開源道７２號溢財中心地下，實用面積約５００平方呎（未核實），意向呎租約
１５６元，涉及月租約７﹒８萬元，現已交吉。
　　單位適合多種類行業，包括找換店、飲食及零售行業，是次月租已包括向規劃署及地政總署
更改用途的費用。業主原叫價每月約９﹒５萬元，惟因應市況而調低叫價至７﹒８萬元，減幅約
１８％。
　　李氏指，是次招租物業叫價緊貼市場水平，預料洽租反應見踴躍。（ｂｉ）

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