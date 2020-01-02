【企業盈警】精熙國際（０２７８８）料全年綜合溢利將按年減少

《經濟通通訊社２日專訊》精熙國際（０２７８８）發盈警，預期截至２０１９年底止年度

綜合溢利，將按年減少。

公司指，預期綜合溢利減少與多項因素有關，包括：由於數碼相機產業疲弱以致來自銷售數

碼相機零部件的營收減少，以及來自銷售其他光電產品零部件的營收減少；由於營收減少，規模

經濟效益縮減，導致毛利減少；東莞市生態環境局對附屬公司東莞精熙光機處３１９萬元人民幣

罰款；以及２０１９財年匯兌收益預期將按年減少。（ｓｋ）

