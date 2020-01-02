《小傳日記》中港魚缸開門紅，好友行運一條龍！

《小傳日記》今日（２日）「孖屐」可謂雙喜臨門！花旗國總統侵侵（特朗普）話將係呢個

月１５日同神州簽署首階段貿易協議，跟住神州人行噚日（１日）又送元旦日大禮，宣布下周一

（６日）起下調款準備金率０﹒５個百分點，釋放成八千億銀人仔。大隻佬指數來個靚靚嘅開門

紅，今日高開５９點或０﹒２巴仙，報２８２４９點。由於人行降準，神州保險佬、銀行佬齊齊

大爆發，加上貿議簽訂沒有懸念，刺激人仔繼續破「７算」，神州磚頭佬自然醒神哂，加上「孖

屐」氣氛好，騰訊（００７００）同友邦（０１２８８）繼續向上掃，搞到大隻佬指數強勢如虹

，繼續創逾５個月高位添！

最終大隻佬指數以全日最高位收市，最終埋單升３５３點，升幅超過１巴仙，報２８５４３

點，主板成交９０８﹒７５億。

國企指數報１１３２０點，升１５２點或升逾１巴仙。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３０８５點，升３５點或升１巴仙。深證成分指數報

１０６３８點，升２０８點或升２巴仙，兩市總成交７５１５﹒３２億人仔。

重磅藍戰士普遍走高，牽頭財團買環球音樂嘅ＱＱ（００７００）抽高近２巴仙，報

３８２﹒４銀；友邦（０１２９９）起哄近４巴仙，報８４﹒７銀；匯控（００００５）只升一

格報６０﹒９銀，明顯受香江示威活動影響；「孖屐」傳生發發（００３８８）同網易、攜程傾

二次上市，炒高約３巴仙報２６０﹒４銀；但中移動（００９４１）軟一亳半子報６５﹒３５銀

。



＊中央送大禮降準真有計，中資金融勁內銀內險升＊



雖然未到大年初一，但中央已經急不及待送大禮，央行宣布降準０﹒５個百分點，將會釋放

八千億人仔流動性，今日所有中資金融股飛高高，神州錢莊個個都四萬咁口，建行

（００９３９）升高１巴仙，報６﹒８銀；農行（０１２８８）及交行（０３３２８）均漲逾

１巴仙，報３﹒４７銀及５﹒６１銀；招行（０３９６８）最叻仔，飆３巴仙報４１﹒２５銀；

中行（０３９８８）亦升逾１巴仙，報３﹒３７銀。

錢莊都咁犀利，內險佬點會執輸呢！近日大家都講緊點樣加快養老保險，刺激成個板塊攀升

，平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）齊齊升近２巴仙，報９３﹒６５銀及２２銀；太保

（０２６０１）飛起逾３巴仙，報３１﹒７銀；太平（００９６６）唔執輸升近半成，報

２０﹒２銀；新華保險（０１３３６）踢高逾６巴仙，報３５﹒６銀。



＊人仔匯水高內房價復甦，基建欲施工水泥佬要衝＊



侵侵放風話貿易協議月中簽好，自然刺激人仔今日繼續破７算，神州磚頭佬自然興奮，今日

碧桂園（０２００７）最威彈逾３巴仙，報１２﹒８８銀；保利置業（００１１９）漲近５巴仙

，報３﹒３８銀；中海外（００６８８）弱少少，只微升約１巴仙報３０﹒７銀；世房

（００８１３）有逾２巴仙漲幅，報３０﹒９５銀；合景泰富（０１８１３）彈不足１巴仙報

１１銀；龍湖集團（００９６０）則升近２巴仙收報３７﹒１銀。

神州央視近日話，隨多地進入施工高峰期，華北、華東和華南等嘅水泥市場普遍價格走高，

其中漲幅最高的個別地區甚至出現一個月內漲價每噸２００銀人仔嘅巨大漲幅，再加埋人行放水

，啲工程實走唔甩啦！國泰君安仲話，受惠對排放和礦山更嚴格嘅監管，上調佢Ｈ股目標價至

６２﹒１銀，今日海螺水泥（００９１４）好勁，全日彈逾７巴仙報６０﹒９５銀；金隅

（０２００９）跟得好貼，漲近７巴仙，報２﹒５５銀；中建材（０３３２３）同華潤水泥

（０１３１３）亦跳逾３巴仙，分別報９銀同１０﹒２６銀。



＊銀行牌照申雷蛇股價奔，博彩收益減賭股唔會慘＊



新經濟ＢＢ各行各路，雷蛇（０１３３７）旗下金融分支喺獅城申請數字銀行牌照，早段飆

過逾１３巴仙，午後升幅收窄，最終企穩近９巴仙升幅，收報１﹒３８銀；下禮拜二（７日）有

新機首賣嘅小米（０１８１０）表現都唔錯，跳起４巴仙，報１１﹒２２銀；至於ＱＱ同阿里巴

巴（０９９８８）慢慢爬，分別跳近２巴仙同逾１巴仙，收報３８２﹒４銀同２１０銀。

劵商富瑞出報告話，雖然馬交上個月博彩業收入繼續下跌，但跌幅較預期小，而且收入處於

預期上限，而隨著神州降準仲有同花旗國貿易協議接近簽署，行業已經非常接近拐點，話睇好永

利馬交（０１１２８）和金沙（０１９２８）喎。今日銀娛（０００２７）帶着同行一齊走高高

，下就升幅愈嚟愈勁高見６０﹒８５銀，收漲近６巴仙，報６０﹒７銀，仲係升幅最大藍戰士添

！至於富瑞睇好嘅永利馬交都唔輸蝕，跳近５巴仙，報２０﹒１銀；金沙就升近３巴仙，報

４２﹒７５銀；美高梅（０２２８２）都彈近７巴仙，報１３﹒６銀。請請！



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