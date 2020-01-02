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即市新聞

02/01/2020 17:27

《真知灼見－溫灼培》今年貨幣投資選歐元

　　《真知灼見》倘大家問今年筆者最看好貨幣，筆者會選擇歐元。面對中美快達成首階段性貿
易協議，筆者同時看好澳紐加前景。不過，當作比較下，筆者更傾向看好歐元。歐元上半年目標
料１﹒１３５０美元。英國由於正籌劃離開歐洲單一市場，面對風險極大，建議作壁上觀。至於
整體美匯指數，相信今年內跌穿９５指數點只是時間問題。

＊今年同時看好澳紐加元＊

　　美國總統特朗普本周二（３１日）指，中美初階段性貿易協議將於本月１５日在白宮簽署。
而眾所週知，首階段貿易協議簽署後，次階段貿易談判將隨即展開。由於這些相對簡單的條款，
已於首階段協議中達成。第二階段的談判幾可肯定將更為艱巨。不過，如相信特朗普急於與中國
達成首階段貿易協議，其目的假使是為了今年１１月大選，這樣在次階段談判中，特朗普理應也
不會輕率與中國鬧翻，因這對其選情有害無利。從這邏輯推算，假使中美關係今年內只有機會更
好而不會鬧翻，可想像將利於環球經濟及股市發展。在這大前提下，對澳紐加三國貨幣均可視為
利好因素。當資金離開現金狀態（即美元）到四處追逐資產投資，這理應同會推跌整體美元，相
反對歐元則屬利好。這是筆者於今年內同時看好澳紐加及歐元的主因。

＊歐洲央行或削買債規模＊

　　但為何在澳紐加及歐元四貨幣之中，筆者又特別看好歐元？主要是相信次階段的中美貿易談
判前路定當崎嶇，而澳紐加三貨幣較受中美貿易的單一因素影響，所以相信這三貨幣的上升會容
易受到限制。再者，澳紐兩央行一直未有放棄減息意向，一旦其央行提出減息，這又會對澳紐兩
貨幣做成打擊。回觀歐元，去年當歐央行宣布減息及大舉每月買債２００億歐元，當時是９月份
，歐央行還要為英國可能「硬脫歐」作準備。但現在英國出現「硬脫歐」的機會已十份微。基於
這一轉變，不能排除歐央行年內或有機會削買債規模，如一旦成事，料可為歐元帶來突如其來支
持。
　　當然選擇歐元亦非無風險，最大風險是歐美一旦展開貿易談判，及英國與歐盟間的關稅協議
談判一旦起衝突均有機會為歐元匯價帶來衝擊，使其匯價下跌。這是投資者不能忽視的因素。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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