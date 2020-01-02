【人行降準】景順：降準和中美簽首階段協議，料刺激Ａ股短期上升

《環富通基金頻道２日專訊》中國人民銀行宣布下周一（６日）起全面降準，支持實體經濟

發展。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，中國人民銀行於１

月１日宣布，計劃從１月６日起將存款準備金率調低５０個基點，這將為市場釋放約８０００億

元人民幣的流動資金。



＊降準顯示政策維持寬鬆以支持經濟＊



此舉大致符合市場對總理李克強上周暗示降準的預期。降準不僅將使內地銀行每年減少

１５０億元人民幣的融資成本，亦應有助於降低中小企業和私營企業的融資成本，並抵銷本月農

曆新年前預期的流動性短缺。

儘管中國人民銀行表示，其審慎的貨幣政策立場維持不變，但該行仍然預期當局將在

２０２０年採取寬鬆貨幣政策，例如進一步降低存款準備金率和削減中期借貸便利（ＭＬＦ）。

這些寬鬆措施將推動２０２０年信貸增長溫和反彈。



＊內地股市在短期內將有上升動力＊



此外，透過基建投資的財政刺激措施料將在２０２０年穩健擴張，而上半年ＧＤＰ亦將會呈

現有序增長的勢頭。

該行認為重點在於是次降準反映了中國人民銀行繼續實行寬鬆政策以支持經濟。

此外，副總理劉鶴本周將前往華盛頓與美國簽署首階段貿易協議，這將消除市場的不明朗因

素並提振市場氣氛。

該行預計中國股市在短期內將有上升動力，因為投資者對本周人行降準和中美簽署首階段協

議這兩項利好消息會有正面反應。（ｈｏ）

